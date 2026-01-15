Capa Jornal Amazônia
Águia de Marabá emite nota e confirma morte de preparador físico

Ônibus da delegação sub-20 se envolveu em acidente no Tocantins durante retorno da Copinha

Hannah Franco
fonte

Acidente com ônibus da equipe sub-20 deixou um morto, segundo nota do clube. (Gustavo Sousa / Águia de Marabá)

O Águia de Marabá emitiu uma nota oficial na noite desta quinta-feira (15) confirmando a morte de um integrante da comissão técnica da equipe sub-20 após um acidente envolvendo o ônibus da delegação no estado do Tocantins. O clube também informou que outro membro da comissão técnica ficou gravemente ferido.

O acidente resultou na morte do preparador físico Hecton Alves Lima, que não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo a nota, o técnico Ronan Tyezer ficou gravemente ferido e foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde recebe atendimento médico. O estado de saúde dos demais integrantes da delegação não foi detalhado.

O acidente ocorreu enquanto a delegação do Águia de Marabá sub-20 retornava de Guaratinguetá (SP), onde disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clube teve o melhor desempenho entre as equipes da Região Norte na competição nacional.

Segundo informações do clube, o ônibus se envolveu em um acidente nas proximidades do município de Crixás do Tocantins, quando colidiu com um caminhão que estaria parado na rodovia sem sinalização.

Nota oficial do Águia de Marabá

Em nota, o clube lamentou a morte do profissional e afirmou que acompanha de perto a situação dos envolvidos no acidente. Confira o comunicado na íntegra:

“O clube informa, com profundo pesar, a ocorrência de um acidente envolvendo o ônibus da equipe do sub-20, nas proximidades da cidade de Crixás do Tocantins. O time estava voltando para Marabá quando se chocou com um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização.

Infelizmente, em decorrência do acidente, tivemos o falecimento de um integrante da comissão técnica, Hecton Alves, preparador físico da equipe. O técnico Ronan Tyezer, gravemente ferido, foi levado ao hospital e recebe os devidos cuidados.

O clube acompanha de perto toda a situação e, até o exato momento desta nota, temos a informação de que nenhum atleta foi gravemente ferido. Cuja perda nos causa imensa dor e consternação.

Neste momento de tristeza, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a todos que sofrem com essa irreparável perda. Em sinal de luto e respeito, nos unimos em oração, desejando força e conforto aos corações enlutados.”

