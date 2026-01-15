Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará Hannah Franco 15.01.26 22h10 Acidente com time sub-20 do Águia levanta questionamentos sobre final da Supercopa. (John Wesley / Ascom Águia) A final da Supercopa Grão-Pará, entre Remo e Águia de Marabá, marcada para o próximo domingo (18), no Estádio do Mangueirão, passou a ser cercada de incertezas após o acidente envolvendo a delegação sub-20 do clube de Marabá, ocorrido na noite desta quinta-feira (15), no estado do Tocantins. O confronto marca a abertura oficial da temporada 2026 do futebol paraense, mas torcedores começaram a questionar nas redes sociais a possibilidade de adiamento da partida diante da tragédia registrada durante o retorno da equipe da Copa São Paulo de Futebol Júnior. VEJA MAIS Saiba quem é o preparador físico do Águia de Marabá sub-20 que morreu em acidente Ônibus da delegação se envolveu em acidente durante retorno da Copinha Remo pode jogar em dias seguidos por competições distintas; FPF cita decisão dos clubes Conflito ocorrerá no início de fevereiro, em partidas contra o Águia, pelo Parazão, e Mirassol, pela Série A. O acidente resultou na morte do preparador físico Hecton Alves Lima, integrante da comissão técnica do Águia sub-20. O técnico Ronan Tyezer ficou gravemente ferido e foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde recebe atendimento médico. O estado de saúde dos demais integrantes da delegação não foi detalhado. Até o momento, a Federação Paraense de Futebol (FPF) não divulgou um posicionamento oficial sobre um eventual adiamento da decisão da Supercopa Grão-Pará. Segundo informações, a data do jogo é considerada de difícil alteração por conta da logística envolvida, mas a possibilidade de mudança não está descartada. Caso haja adiamento, a nova data poderia ser remarcada para o fim deste ano, ainda sem confirmação oficial. Sobre a Supercopa Grão-Pará O Remo disputará a Supercopa Grão-Pará pela primeira vez e chega à decisão credenciado pelo título do Campeonato Paraense. Já o Águia de Marabá, primeiro clube a conquistar o torneio, entra em campo em busca do bicampeonato. O Azulão também é o atual campeão da Copa Grão-Pará. As duas equipes vivem a reta final da preparação para a temporada. O time remista iniciou os trabalhos no dia 3 de janeiro, no CT do Retrô, na Região Metropolitana do Recife, onde permanece até o próximo dia 16. O Águia de Marabá, por sua vez, foi o primeiro clube entre os 12 da elite do Parazão a dar início à pré-temporada, no dia 10 de dezembro. A equipe marabaense já realizou quatro amistosos, com duas vitórias e dois empates. 