Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida

A final da Supercopa Grão-Pará, entre Remo e Águia de Marabá, marcada para o próximo domingo (18), no Estádio do Mangueirão, passou a ser cercada de incertezas após o acidente envolvendo a delegação sub-20 do clube de Marabá, ocorrido na noite desta quinta-feira (15), no estado do Tocantins.

O confronto marca a abertura oficial da temporada 2026 do futebol paraense, mas torcedores começaram a questionar nas redes sociais a possibilidade de adiamento da partida diante da tragédia registrada durante o retorno da equipe da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O acidente resultou na morte do preparador físico Hecton Alves Lima, integrante da comissão técnica do Águia sub-20. O técnico Ronan Tyezer ficou gravemente ferido e foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde recebe atendimento médico. O estado de saúde dos demais integrantes da delegação não foi detalhado.

Até o momento, a Federação Paraense de Futebol (FPF) não divulgou um posicionamento oficial sobre um eventual adiamento da decisão da Supercopa Grão-Pará.

Segundo informações, a data do jogo é considerada de difícil alteração por conta da logística envolvida, mas a possibilidade de mudança não está descartada. Caso haja adiamento, a nova data poderia ser remarcada para o fim deste ano, ainda sem confirmação oficial.

Sobre a Supercopa Grão-Pará

O Remo disputará a Supercopa Grão-Pará pela primeira vez e chega à decisão credenciado pelo título do Campeonato Paraense. Já o Águia de Marabá, primeiro clube a conquistar o torneio, entra em campo em busca do bicampeonato. O Azulão também é o atual campeão da Copa Grão-Pará.

As duas equipes vivem a reta final da preparação para a temporada. O time remista iniciou os trabalhos no dia 3 de janeiro, no CT do Retrô, na Região Metropolitana do Recife, onde permanece até o próximo dia 16.

O Águia de Marabá, por sua vez, foi o primeiro clube entre os 12 da elite do Parazão a dar início à pré-temporada, no dia 10 de dezembro. A equipe marabaense já realizou quatro amistosos, com duas vitórias e dois empates.