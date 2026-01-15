Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida

Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará

Hannah Franco
fonte

Acidente com time sub-20 do Águia levanta questionamentos sobre final da Supercopa. (John Wesley / Ascom Águia)

A final da Supercopa Grão-Pará, entre Remo e Águia de Marabá, marcada para o próximo domingo (18), no Estádio do Mangueirão, passou a ser cercada de incertezas após o acidente envolvendo a delegação sub-20 do clube de Marabá, ocorrido na noite desta quinta-feira (15), no estado do Tocantins.

O confronto marca a abertura oficial da temporada 2026 do futebol paraense, mas torcedores começaram a questionar nas redes sociais a possibilidade de adiamento da partida diante da tragédia registrada durante o retorno da equipe da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

VEJA MAIS

image Saiba quem é o preparador físico do Águia de Marabá sub-20 que morreu em acidente
Ônibus da delegação se envolveu em acidente durante retorno da Copinha

image Remo pode jogar em dias seguidos por competições distintas; FPF cita decisão dos clubes
Conflito ocorrerá no início de fevereiro, em partidas contra o Águia, pelo Parazão, e Mirassol, pela Série A.

O acidente resultou na morte do preparador físico Hecton Alves Lima, integrante da comissão técnica do Águia sub-20. O técnico Ronan Tyezer ficou gravemente ferido e foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde recebe atendimento médico. O estado de saúde dos demais integrantes da delegação não foi detalhado.

Até o momento, a Federação Paraense de Futebol (FPF) não divulgou um posicionamento oficial sobre um eventual adiamento da decisão da Supercopa Grão-Pará.

Segundo informações, a data do jogo é considerada de difícil alteração por conta da logística envolvida, mas a possibilidade de mudança não está descartada. Caso haja adiamento, a nova data poderia ser remarcada para o fim deste ano, ainda sem confirmação oficial.

Sobre a Supercopa Grão-Pará

O Remo disputará a Supercopa Grão-Pará pela primeira vez e chega à decisão credenciado pelo título do Campeonato Paraense. Já o Águia de Marabá, primeiro clube a conquistar o torneio, entra em campo em busca do bicampeonato. O Azulão também é o atual campeão da Copa Grão-Pará.

As duas equipes vivem a reta final da preparação para a temporada. O time remista iniciou os trabalhos no dia 3 de janeiro, no CT do Retrô, na Região Metropolitana do Recife, onde permanece até o próximo dia 16.

O Águia de Marabá, por sua vez, foi o primeiro clube entre os 12 da elite do Parazão a dar início à pré-temporada, no dia 10 de dezembro. A equipe marabaense já realizou quatro amistosos, com duas vitórias e dois empates.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo

águia de marabá

supercopa grão-pará
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá

Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos

15.01.26 17h06

FUTEBOL

Paysandu monitora jogadores e trata com urgência as contratações de zagueiro e lateral

Time bicolor busca no mercado algumas posições e a defesa e lateral-esquerda são prioridades dentro do planejamento alviceleste

15.01.26 16h15

FUTEBOL

Com gramado da Curuzu em reforma, Paysandu pode fazer a estreia no Parazão no Mangueirão

Presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto maia, afirmou que realizou consulta ao Mangueirão, mas que o pensamento do clube é fazer a estreia no Parazão na Curuzu

15.01.26 14h53

Futebol

Remo pode jogar em dias seguidos por competições distintas; FPF cita decisão dos clubes

Conflito ocorrerá no início de fevereiro, em partidas contra o Águia, pelo Parazão, e Mirassol, pela Série A.

15.01.26 14h22

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira

15.01.26 7h00

URGENTE

Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu

Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins

15.01.26 20h51

FUTEBOL

Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá

Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos

15.01.26 17h06

Futebol

Imprensa argentina aponta acerto de Rafael Monti com o Remo

Centroavante de 26 anos, destaque no Equador, está próximo do Baenão, mas clube ainda não oficializou a contratação

15.01.26 14h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda