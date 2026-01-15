Remo pode jogar em dias seguidos por competições distintas; FPF cita decisão dos clubes Conflito ocorrerá no início de fevereiro, em partidas contra o Águia, pelo Parazão, e Mirassol, pela Série A. Caio Maia 15.01.26 14h22 Elenco do Remo precisará se reinventar para jogar partidas seguidas em 2026. (Raul Martins/Remo) O Remo pode enfrentar um desafio inédito no início da temporada de 2026. Por causa do calendário do Campeonato Paraense, o clube azulino corre o risco de entrar em campo em dias consecutivos, por competições diferentes: o Parazão e a Série A do Campeonato Brasileiro. Questionada sobre a inconsistência, a Federação Paraense de Futebol (FPF) afirmou que as datas foram definidas e aprovadas pelos próprios clubes, em congresso técnico. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O conflito ocorrerá no início de fevereiro. Segundo a tabela divulgada pela FPF, o Remo enfrenta o Águia de Marabá, no dia 3, pela 3ª rodada, em Belém. No dia seguinte, no entanto, o Leão volta a entrar em campo pela 2ª rodada da Série A, enfrentando o Mirassol, no Mangueirão. De acordo com o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, a entidade queria que o Parazão começasse mais cedo, na primeira semana de janeiro, justamente para evitar conflitos com competições nacionais, como a Série A. No entanto, os clubes preferiram adiar o início do torneio, causando conflito de datas em jogos do Remo. "Foram os clubes que votaram por unanimidade para iniciar no dia 23. A gente quer o melhor possível para os clubes. Não quero ser taxativo em dizer que não pode haver revisão, mas é o que se apresenta agora. Foram os clubes que escolheram essas datas. Aparecem os desafios e vamos fazer o possível para adaptar, caso eles queiram", disse. Caso as datas se mantenham, o Remo precisará realizar uma gestão de elenco. A tendência é que a Série A seja prioridade. Com isso, o Leão Azul poderá atuar com uma equipe sub-20 ou alternativa diante do Azulão. Vale destacar que o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, já afirmou que o foco do clube será a Série A e que a equipe utilizará um time alternativo no Parazão. Outros clubes do Brasil já fizeram isso, como Flamengo e Athletico Paranaense. 