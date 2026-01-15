FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso

A Federação Paraense de Futebol (FPF) liberou o acesso à gratuidade para o jogo entre Remo e Águia de Marabá, válido pela Supercopa Grão-Pará. A decisão está marcada para o próximo domingo (18), no Mangueirão, e marca o início da temporada de 2026 do futebol paraense.

Têm direito à gratuidade idosos, pessoas com deficiência e pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Para ter acesso ao benefício, é necessário fazer a solicitação por meio do site tickzi.com.br, realizar o cadastro e enviar a documentação exigida.

Os ingressos para a partida também já estão à venda. Para as arquibancadas, o bilhete custa R$ 33, enquanto o setor de cadeiras está sendo comercializado por R$ 66. Já os camarotes têm o valor de R$ 200. Os torcedores do Remo ficarão no Lado A, enquanto os do Águia de Marabá serão direcionados ao Lado B.

As entradas podem ser adquiridas por meio do site tickzi.com.br ou nas lojas oficiais dos clubes.

A Supercopa Grão-Pará abre o calendário do futebol paraense. A competição, disputada em jogo único, reúne o atual campeão estadual, o Remo, e o vencedor da Copa Grão-Pará de 2025, o Águia de Marabá. Para o duelo entre o Leão Azul e o Azulão, a expectativa é de um bom público, especialmente do lado remista, visto que os torcedores estão ansiosos para ver o time em campo após a campanha histórica na Série B de 2025, que levou o clube ao tão sonhado acesso.