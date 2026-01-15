FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos O Liberal 15.01.26 9h12 Competição ocorre no próximo domingo (18) (Cristino Martins/ O Liberal) A Federação Paraense de Futebol (FPF) liberou o acesso à gratuidade para o jogo entre Remo e Águia de Marabá, válido pela Supercopa Grão-Pará. A decisão está marcada para o próximo domingo (18), no Mangueirão, e marca o início da temporada de 2026 do futebol paraense. Têm direito à gratuidade idosos, pessoas com deficiência e pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Para ter acesso ao benefício, é necessário fazer a solicitação por meio do site tickzi.com.br, realizar o cadastro e enviar a documentação exigida. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Os ingressos para a partida também já estão à venda. Para as arquibancadas, o bilhete custa R$ 33, enquanto o setor de cadeiras está sendo comercializado por R$ 66. Já os camarotes têm o valor de R$ 200. Os torcedores do Remo ficarão no Lado A, enquanto os do Águia de Marabá serão direcionados ao Lado B. VEJA MAIS FPF lança ação de conscientização sobre o clima e o aumento das temperaturas Campanha será lançada na Supercopa Grão-Pará e se estenderá para o Parazão Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará As entradas podem ser adquiridas por meio do site tickzi.com.br ou nas lojas oficiais dos clubes. A Supercopa Grão-Pará abre o calendário do futebol paraense. A competição, disputada em jogo único, reúne o atual campeão estadual, o Remo, e o vencedor da Copa Grão-Pará de 2025, o Águia de Marabá. Para o duelo entre o Leão Azul e o Azulão, a expectativa é de um bom público, especialmente do lado remista, visto que os torcedores estão ansiosos para ver o time em campo após a campanha histórica na Série B de 2025, que levou o clube ao tão sonhado acesso. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A 15.01.26 10h11 futebol FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos 15.01.26 9h12 FUTEBOL Árbitro coloca estádios do Remo e do Paysandu como os 'mais temidos' pela arbitragem; veja a lista O árbitro Marcelo de Lima Henrique listou os cinco estádios 'complicados' de trabalhar e as casas do Remo e do Paysandu lideram o ranking 14.01.26 16h01 Parada pelo Clima FPF lança ação de conscientização sobre o clima e o aumento das temperaturas Campanha será lançada na Supercopa Grão-Pará e se estenderá para o Parazão 14.01.26 12h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos 15.01.26 9h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira 15.01.26 7h00 Taça Guanabara Bangu vence Flamengo Sub-20 na Taça Guanabara e surpreende em Moça Bonita Time da Gávea jogou com garotos e sofreu primeira derrota no Campeonato Carioca; atacante haitiano foi o nome da partida 14.01.26 23h57 FUTEBOL Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A 15.01.26 10h11