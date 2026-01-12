Pikachu sonha com Remo lutando por Sulamericana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará O Liberal 12.01.26 23h22 Jogador já treina há uma semana com o elenco azulino (Raul Martins/Remo) A cena que parecia improvável — para muitos, impensável — se tornou oficial na noite desta segunda-feira (12). Yago Pikachu foi apresentado como reforço do Clube do Remo, no CT do Retrô, em Pernambuco, onde o clube faz pré-temporada, e colocou um novo capítulo em uma das rivalidades mais intensas do futebol brasileiro. Revelado e transformado em ídolo pelo Paysandu, o jogador que por anos afirmou que jamais vestiria a camisa azul-marinho agora tenta ressignificar a própria história — e lidar com a reação dividida de torcedores dos dois lados. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em sua primeira entrevista como atleta do Leão, Pikachu explicou que a decisão passou menos pela rivalidade e mais por fatores pessoais e esportivos. "O que pesou foi voltar a jogar na minha cidade, representar o Clube do Remo após mais de 30 anos sem jogar a primeira divisão. Vi gente competente aqui, com um objetivo claro, que é manter o Remo na Série A. Ficar perto da família e dos amigos também contou muito", afirmou. A contratação, naturalmente, provocou ruído. Nas redes sociais, parte da torcida bicolor reagiu com indignação, enquanto azulinos se dividem entre a empolgação pelo reforço e a descrença pela escolha. Ciente disso, Pikachu garantiu estar preparado para a cobrança. “Eu já imaginava no que ia dar. Depois do anúncio, chegaram muitas mensagens, foi notícia em todo Brasil. Eu sabia da responsabilidade e do que causaria vindo para o Remo. Hoje, mais maduro, sei lidar melhor com esse tipo de situação”, disse, em tom sereno. Dentro de campo, o discurso é de ambição. O jogador afirmou estar fisicamente pronto para estrear já no domingo, na final da Supercopa Grão-Pará, contra o Águia de Marabá. “Já estou há sete dias com o grupo, fiz exames, trabalho com bola. Todos querem jogar uma final, ainda mais valendo taça. Todo mundo quer estar na foto no fim”, resumiu. Versátil, Pikachu se colocou à disposição para atuar como atacante, meia ou lateral, embora admita estar mais adaptado, nos últimos anos, ao papel de extremo pela direita. "Se precisar me readaptar, não é problema", garantiu. Apesar de a permanência na elite ser o objetivo oficial, o discurso do novo reforço vai além. "Vamos lutar por algo muito maior. Quem sabe uma Sul-Americana. Seria muito importante", projetou. 