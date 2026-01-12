Yago Pikachu revela desejo de encerrar a carreira no Clube do Remo Lateral confirma identificação com o Leão Azul e planos de aposentadoria vestindo a camisa azulina O Liberal 12.01.26 18h10 Pikachu assinou contrato com o Remo para a disputas da Série A de 2026. (Divulgação/Clube do Remo) A chegada de Yago Pikachu ao Clube do Remo ganhou um peso ainda maior após declarações que reforçam a ligação do jogador com o Leão Azul. Segundo o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, o lateral-direito tem como objetivo encerrar a carreira defendendo o Remo. A afirmação foi feita durante entrevista concedida ao podcast da TV Record. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “O Yago Pikachu vai atuar conosco nesta temporada e tem o objetivo de encerrar a carreira defendendo essa camisa gloriosa do Clube do Remo”, declarou o dirigente. Tonhão também detalhou como ocorreu a negociação que resultou na contratação do jogador para a temporada em que o Remo retorna à elite do futebol brasileiro após 32 anos. De acordo com o presidente, o acordo foi construído de forma direta e rápida. “Convidei o seu Carlos [pai do Yago Pikachu] para conversar no Baenão e, em poucos dias, conseguimos fechar. Firmamos um contrato de dois anos, com possibilidade de extensão para três”, explicou. VEJA MAIS Volante do Remo revela sondagens de outros clubes, projeta 2026 e cita trabalho de Osorio Jaderson está na sua terceira temporada vestindo as cores do Remo e quer brilhar agora na Série A Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá Ex-ídolo do Paysandu, Pikachu também falou publicamente sobre sua relação com o Remo e afirmou que o vínculo com o clube vem de antes mesmo do início da carreira profissional. Em participação no Reicast, podcast oficial do Leão Azul, o jogador revelou que sempre foi torcedor do clube, influência direta da família. “Eu não vou mentir, até porque está sendo uma repercussão muito grande a minha vinda pra cá. Como eu falei, os mais próximos de mim, principalmente os meus familiares, sabem que a minha família é toda remista. Meu pai, minha mãe”, afirmou o atleta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série a 2026 remo yago pikachu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Yago Pikachu revela desejo de encerrar a carreira no Clube do Remo Lateral confirma identificação com o Leão Azul e planos de aposentadoria vestindo a camisa azulina 12.01.26 18h10 FUTEBOL Volante do Remo revela sondagens de outros clubes, projeta 2026 e cita trabalho de Osorio Jaderson está na sua terceira temporada vestindo as cores do Remo e quer brilhar agora na Série A 12.01.26 16h44 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 Futebol Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá 12.01.26 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira 12.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 FUTEBOL Volante do Remo revela sondagens de outros clubes, projeta 2026 e cita trabalho de Osorio Jaderson está na sua terceira temporada vestindo as cores do Remo e quer brilhar agora na Série A 12.01.26 16h44 Futebol Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense. 12.01.26 8h00