Yago Pikachu revela desejo de encerrar a carreira no Clube do Remo

A chegada de Yago Pikachu ao Clube do Remo ganhou um peso ainda maior após declarações que reforçam a ligação do jogador com o Leão Azul. Segundo o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, o lateral-direito tem como objetivo encerrar a carreira defendendo o Remo. A afirmação foi feita durante entrevista concedida ao podcast da TV Record.

“O Yago Pikachu vai atuar conosco nesta temporada e tem o objetivo de encerrar a carreira defendendo essa camisa gloriosa do Clube do Remo”, declarou o dirigente.

Tonhão também detalhou como ocorreu a negociação que resultou na contratação do jogador para a temporada em que o Remo retorna à elite do futebol brasileiro após 32 anos. De acordo com o presidente, o acordo foi construído de forma direta e rápida.

“Convidei o seu Carlos [pai do Yago Pikachu] para conversar no Baenão e, em poucos dias, conseguimos fechar. Firmamos um contrato de dois anos, com possibilidade de extensão para três”, explicou.

Ex-ídolo do Paysandu, Pikachu também falou publicamente sobre sua relação com o Remo e afirmou que o vínculo com o clube vem de antes mesmo do início da carreira profissional. Em participação no Reicast, podcast oficial do Leão Azul, o jogador revelou que sempre foi torcedor do clube, influência direta da família.

“Eu não vou mentir, até porque está sendo uma repercussão muito grande a minha vinda pra cá. Como eu falei, os mais próximos de mim, principalmente os meus familiares, sabem que a minha família é toda remista. Meu pai, minha mãe”, afirmou o atleta.