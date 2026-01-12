Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Yago Pikachu revela desejo de encerrar a carreira no Clube do Remo

Lateral confirma identificação com o Leão Azul e planos de aposentadoria vestindo a camisa azulina

O Liberal
fonte

Pikachu assinou contrato com o Remo para a disputas da Série A de 2026. (Divulgação/Clube do Remo)

A chegada de Yago Pikachu ao Clube do Remo ganhou um peso ainda maior após declarações que reforçam a ligação do jogador com o Leão Azul. Segundo o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, o lateral-direito tem como objetivo encerrar a carreira defendendo o Remo. A afirmação foi feita durante entrevista concedida ao podcast da TV Record.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“O Yago Pikachu vai atuar conosco nesta temporada e tem o objetivo de encerrar a carreira defendendo essa camisa gloriosa do Clube do Remo”, declarou o dirigente.

Tonhão também detalhou como ocorreu a negociação que resultou na contratação do jogador para a temporada em que o Remo retorna à elite do futebol brasileiro após 32 anos. De acordo com o presidente, o acordo foi construído de forma direta e rápida.

“Convidei o seu Carlos [pai do Yago Pikachu] para conversar no Baenão e, em poucos dias, conseguimos fechar. Firmamos um contrato de dois anos, com possibilidade de extensão para três”, explicou.

VEJA MAIS

image Volante do Remo revela sondagens de outros clubes, projeta 2026 e cita trabalho de Osorio
Jaderson está na sua terceira temporada vestindo as cores do Remo e quer brilhar agora na Série A

image Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu
Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais.

image Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará
Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá

Ex-ídolo do Paysandu, Pikachu também falou publicamente sobre sua relação com o Remo e afirmou que o vínculo com o clube vem de antes mesmo do início da carreira profissional. Em participação no Reicast, podcast oficial do Leão Azul, o jogador revelou que sempre foi torcedor do clube, influência direta da família.

“Eu não vou mentir, até porque está sendo uma repercussão muito grande a minha vinda pra cá. Como eu falei, os mais próximos de mim, principalmente os meus familiares, sabem que a minha família é toda remista. Meu pai, minha mãe”, afirmou o atleta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

série a 2026

remo

yago pikachu

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Yago Pikachu revela desejo de encerrar a carreira no Clube do Remo

Lateral confirma identificação com o Leão Azul e planos de aposentadoria vestindo a camisa azulina

12.01.26 18h10

FUTEBOL

Volante do Remo revela sondagens de outros clubes, projeta 2026 e cita trabalho de Osorio

Jaderson está na sua terceira temporada vestindo as cores do Remo e quer brilhar agora na Série A

12.01.26 16h44

Futebol

Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu

Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais.

12.01.26 11h50

Futebol

Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará

Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá

12.01.26 11h47

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira

12.01.26 7h00

Futebol

Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu

Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais.

12.01.26 11h50

FUTEBOL

Volante do Remo revela sondagens de outros clubes, projeta 2026 e cita trabalho de Osorio

Jaderson está na sua terceira temporada vestindo as cores do Remo e quer brilhar agora na Série A

12.01.26 16h44

Futebol

Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras

Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense.

12.01.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda