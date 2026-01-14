Zé Ricardo é apresentado no Remo e reforça ambição azulina para 2026

O volante Zé Ricardo foi apresentado oficialmente como reforço do Clube do Remo para a temporada de 2026, em coletiva realizada durante a pré-temporada azulina, no Centro de Treinamento do Retrô, na região metropolitana do Recife. Segundo nome anunciado pelo Leão para o ano, ainda em dezembro, o jogador deixou claro que o principal foco é o desafio da Série A do Campeonato Brasileiro.

“O desafio é muito grande. Todos sabem como é jogar uma Série A e eu sou muito grato pela oportunidade que estou tendo no Remo. Vou dar a vida, dar o meu máximo para ajudar o clube”, afirmou. Aos 26 anos, Zé Ricardo retorna ao futebol brasileiro após dois anos no Japão, onde defendeu o Kawasaki Frontale e o Shonan Bellmare. Segundo o jogador, a passagem pelo exterior foi determinante para sua evolução pessoal e profissional.

“No Japão eu aprendi muito. Minha mentalidade hoje é outra, estou bem mais maduro. Foram dois anos vivendo outra cultura, com muita disciplina, e isso me fez evoluir bastante”, destacou.

Natural do Rio de Janeiro, o volante foi revelado pelo Fluminense e acumula passagens por Boavista-RJ, Londrina, Goiás e Tombense, seu último clube no Brasil. Já integrado ao elenco desde o início da pré-temporada, ele garante estar preparado física e tecnicamente para disputar espaço no time comandado por Juan Carlos Osório.

“Estou trabalhando bem, todo o clube está trabalhando bem fisicamente e tecnicamente. Se o professor optar por me usar, estarei preparado. O mais importante é que o Remo esteja bem servido para começar a temporada com vitórias”, disse. Zé Ricardo também comentou sobre suas características em campo e o ambiente que encontrou no Baenão.

“Posso atuar como segundo volante ou mais à frente dos zagueiros. Sabemos que aqui no Remo é diferente, a torcida é muito apaixonada, a cidade respira futebol, e isso motiva ainda mais”, completou. Além de Zé Ricardo, o Remo conta atualmente com Cantillo, Freitas, Jaderson, Patrick de Paula e Pavani como opções para o meio-campo, além do experiente Patrick, que já treina com o grupo, apesar de ainda não ter sido anunciado oficialmente.