São Paulo x São Bernardo: onde assistir e escalações do jogo hoje (15/01) pelo Campeonato Paulista

São Paulo e São Bernardo jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Em suas estreias pelo Paulistão, o São Paulo foi goleado pelo Mirassol e o São Bernardo goleou o Capivariano (X/ @Libertadores)

São Paulo x São Bernardo disputam hoje, quinta-feira (15/01), a 2° rodada do Campeonato Paulista. O jogo será realizado às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x São Bernardo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max e pela TNT, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pelo Paulistão 2026, o São Paulo perdeu para o Mirassol por 3 a 0, enquanto o São Bernardo goleou o Capivariano por 4 a 0.

São Paulo x São Bernardo: prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Marcos Antônio, Bobadilla (Lucas), Danielzinho e Nicolas (Wendell); Luciano e Tapia (Ferreira).

São Bernardo: Alex Alves; Hugo Sanches, Hélder, Wellington Manzoli e Pará; Foguinho, Romisson e João Paulo; Echaporã, Felipe Garcia e Victor Andrade (Pedrinho).

FICHA TÉCNICA
São Paulo x São Bernardo
Campeonato Paulista
Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 15 de janeiro de 2026, 21h45

Palavras-chave

são bernardo-sp

São Paulo

jogos de hoje

Campeonato Paulista
Futebol
