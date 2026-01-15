São Paulo x São Bernardo: onde assistir e escalações do jogo hoje (15/01) pelo Campeonato Paulista São Paulo e São Bernardo jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 15.01.26 20h45 Em suas estreias pelo Paulistão, o São Paulo foi goleado pelo Mirassol e o São Bernardo goleou o Capivariano (X/ @Libertadores) São Paulo x São Bernardo disputam hoje, quinta-feira (15/01), a 2° rodada do Campeonato Paulista. O jogo será realizado às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir São Paulo x São Bernardo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max e pela TNT, a partir das 21h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pelo Paulistão 2026, o São Paulo perdeu para o Mirassol por 3 a 0, enquanto o São Bernardo goleou o Capivariano por 4 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira Vasco x Maricá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/01) pelo Campeonato Carioca Vasco da Gama e Maricá jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida São Paulo x São Bernardo: prováveis escalações São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Marcos Antônio, Bobadilla (Lucas), Danielzinho e Nicolas (Wendell); Luciano e Tapia (Ferreira). São Bernardo: Alex Alves; Hugo Sanches, Hélder, Wellington Manzoli e Pará; Foguinho, Romisson e João Paulo; Echaporã, Felipe Garcia e Victor Andrade (Pedrinho). FICHA TÉCNICA São Paulo x São Bernardo Campeonato Paulista Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP) Data/Horário: 15 de janeiro de 2026, 21h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave são bernardo-sp São Paulo jogos de hoje Campeonato Paulista COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol CBF manifesta solidariedade após tragédia com ônibus do Águia, que vitimou preparador físico A delegação sub-20 do Azulão sofreu um grave acidente quando retornava de São Paulo, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior 16.01.26 17h54 Futebol Acidente com o Águia ocorre no mesmo dia de outra tragédia no futebol brasileiro 17 anos depois, delegação do Sub-20 do Águia de Marabá se envolve em novo acidente na mesma data. Veja o que ocorreu! 16.01.26 16h33 Campeonato Português Sporting x Casa Pia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/01) pela Liga Portugal Sporting e Casa Pia jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 16.01.26 16h15 Campeonato Francês PSG x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Lille OSC jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10