Pisa x Bologna: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/03) pelo Campeonato Italiano Pisa e Bologna jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 02.03.26 13h30 Bologna soma 21 pontos a mais que Pisa no Campeonato Italiano (X/ BolognaFC1909en) Pisa x Bologna disputam hoje, segunda-feira (02/03), a 27° rodada do Campeonato Italiano. O jogo inicia às 14h30 (horário de Brasília), no Arena Garibaldi – Stadi Romeo Anconetani, em Pisa, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Pisa x Bologna ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Bologna é o 9° colocado da Série A italiana e acumula 10 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 35 gols marcados e 32 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. Já o Pisa está na vice-lanterna do Campeonato Italiano com 1 vitória, 12 empates, 13 derrotas, 20 gols marcados e 43 gols sofridos. A sua única vitória ocorreu há 15 rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Pisa x Bologna: prováveis escalações Pisa: Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Loyola, Aebischer, Marin, Iling-Junior; Moreo, Stojilkovic Bologna: Skorupski; De Silvestri, Lucumi, Casale, Mario; Ferguson, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Cambiaghi FICHA TÉCNICA Pisa x Bologna Campeonato Italiano Local: Arena Garibaldi – Estádio Romeo Anconetani, em Pisa, Itália Data/Horário: 02 de março de 2026, 14h30