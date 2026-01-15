Capa Jornal Amazônia
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Racing Santender e Barcelona jogarão pela Copa del Rey às 17h (X/ @FCBarcelona)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (15/01), incluem partidas pelo Bundesliga, Campeonato Italiano e Copa del Rey.

Às 16h45, Como jogará contra o Milan pelo Campeonato Italiano. Já às 17h, Racing Santander enfrentará o Barcelona pela Copa do Rei da Espanha.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Augsburg x Union Berlin - 16h30 - OneFootball

Campeonato Italiano

  1. Verona x Bologna - 14h30 - ESPN 2 e Disney+
  2. Como x Milan - 16h45 - CazéTV e Disney+

Copa del Rey

  1. Burgos x Valencia - 17h - ESPN 4 e Disney+
  2. Racing Santander x Barcelona - 17h - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Racing Santander e Barcelona; veja o horário

O jogo entre Racing Santander x Barcelona terá transmissão ao vivo  pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Como e Milan; veja o horário

O jogo entre Como x Milan terá transmissão ao vivo  pela CazéTV e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Verona e Bologna; veja o horário

O jogo entre Verona x Bologna terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Augsburg e Union Berlin; veja o horário

O jogo entre Augsburg x Union Berlin terá transmissão ao vivo pelo OneFootball, às 16h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

  1. 14h30 - Verona x Bologna - Campeonato Italiano
  2. 17h - Burgos x Valencia - Copa del Rey
  3. 17h - Racing Santander x Barcelona - Copa del Rey

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quinta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 14h30 - Verona x Bologna - Campeonato Italiano
  2. 16h45 - Como x Milan - Campeonato Italiano
  3. 17h - Burgos x Valencia - Copa del Rey
  4. 17h - Racing Santander x Barcelona - Copa del Rey

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

  1. 16h30 - Augsburg x Union Berlin - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.

.
