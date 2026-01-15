Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 15.01.26 7h00 Racing Santender e Barcelona jogarão pela Copa del Rey às 17h (X/ @FCBarcelona) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (15/01), incluem partidas pelo Bundesliga, Campeonato Italiano e Copa del Rey. Às 16h45, Como jogará contra o Milan pelo Campeonato Italiano. Já às 17h, Racing Santander enfrentará o Barcelona pela Copa do Rei da Espanha. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Augsburg x Union Berlin - 16h30 - OneFootball Campeonato Italiano Verona x Bologna - 14h30 - ESPN 2 e Disney+ Como x Milan - 16h45 - CazéTV e Disney+ Copa del Rey Burgos x Valencia - 17h - ESPN 4 e Disney+ Racing Santander x Barcelona - 17h - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Racing Santander e Barcelona; veja o horário O jogo entre Racing Santander x Barcelona terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Como e Milan; veja o horário O jogo entre Como x Milan terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Verona e Bologna; veja o horário O jogo entre Verona x Bologna terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Augsburg e Union Berlin; veja o horário O jogo entre Augsburg x Union Berlin terá transmissão ao vivo pelo OneFootball, às 16h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN 14h30 - Verona x Bologna - Campeonato Italiano 17h - Burgos x Valencia - Copa del Rey 17h - Racing Santander x Barcelona - Copa del Rey SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quinta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira. Disney+ 14h30 - Verona x Bologna - Campeonato Italiano 16h45 - Como x Milan - Campeonato Italiano 17h - Burgos x Valencia - Copa del Rey 17h - Racing Santander x Barcelona - Copa del Rey Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball 16h30 - Augsburg x Union Berlin - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. 