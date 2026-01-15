Vasco x Maricá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/01) pelo Campeonato Carioca Vasco da Gama e Maricá jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 15.01.26 20h30 Em seus últimos jogos, o Vasco perdeu para o Corinthians por 2 a 1 e o Maricá empatou com a Portuguesa-RJ por 1 a 1 (Matheus Lima/ Vasco) Vasco da Gama x Maricá disputam hoje, quinta-feira (15/01), a 1° rodada do Campeonato Carioca. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vasco x Maricá ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Vasco perdeu para o Fluminense por 1 a 0, empatou sem gols com o Corinthians e perdeu para essa mesma equipe por 2 a 1. Já o Maricá passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Madureira, uma derrota de 2 a 1 para a Portuguesa-RJ e um empate de 1 a 1 com essa equipe. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira Vasco x Maricá: prováveis escalações Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma (Piton); Thiago Mendes, Barros, Coutinho, Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz. Maricá: Dida; Almir, Victor Pereira, Rafael Foster e Rafael Carioca; Wellington, Matheus Lira e Caio Vítor; Matheus Alessandro, Diogo Bolt e Alex. Técnico: Reinaldo da Cruz Oliveira. FICHA TÉCNICA Vasco da Gama x Maricá Campeonato Carioca Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 15 de janeiro de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Maricá vasco da gama jogos de hoje Campeonato Carioca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol CBF manifesta solidariedade após tragédia com ônibus do Águia, que vitimou preparador físico A delegação sub-20 do Azulão sofreu um grave acidente quando retornava de São Paulo, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior 16.01.26 17h54 Futebol Acidente com o Águia ocorre no mesmo dia de outra tragédia no futebol brasileiro 17 anos depois, delegação do Sub-20 do Águia de Marabá se envolve em novo acidente na mesma data. Veja o que ocorreu! 16.01.26 16h33 Campeonato Português Sporting x Casa Pia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/01) pela Liga Portugal Sporting e Casa Pia jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 16.01.26 16h15 Campeonato Francês PSG x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Lille OSC jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10