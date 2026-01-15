Vasco x Maricá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/01) pelo Campeonato Carioca

Vasco da Gama x Maricá disputam hoje, quinta-feira (15/01), a 1° rodada do Campeonato Carioca. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Maricá ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Vasco perdeu para o Fluminense por 1 a 0, empatou sem gols com o Corinthians e perdeu para essa mesma equipe por 2 a 1.

Já o Maricá passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Madureira, uma derrota de 2 a 1 para a Portuguesa-RJ e um empate de 1 a 1 com essa equipe.

Vasco x Maricá: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma (Piton); Thiago Mendes, Barros, Coutinho, Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.

Maricá: Dida; Almir, Victor Pereira, Rafael Foster e Rafael Carioca; Wellington, Matheus Lira e Caio Vítor; Matheus Alessandro, Diogo Bolt e Alex. Técnico: Reinaldo da Cruz Oliveira.

FICHA TÉCNICA

Vasco da Gama x Maricá

Campeonato Carioca

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 15 de janeiro de 2026, 21h30