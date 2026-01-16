Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (16/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (16/01), incluem partidas pelo Bundesliga, Campeonato Italiano, La Liga e Campeonato Saudita.

Às 16h45, Pisa jogará contra Atalanta pelo Campeonato Italiano. Já às 14h30, Al Ittihad enfrentará Al Ettifaq pelo Campeonato Saudita.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Werder Bremen x Eintracht Frankfurt - 16h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

Espanyol x Girona - 17h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

Pisa x Atalanta - 16h45 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+

Campeonato Saudita

Al Najma x Al Fateh - 10h40 - Sem informações Al Khaleej x Al Akhdoud - 11h45 - Sem informações Al Ittihad x Al Ettifaq - 14h30 - Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band)

O jogo entre Al-Ittihad x Al-Ettifaq terá transmissão ao vivo pelos canais Esporte na Band e Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

O jogo entre Pisa x Atalanta terá transmissão ao vivo pela Disney+ e pelo canal ESPN Brasil, no Youtube, às 16h45.

O jogo entre Werder Bremen x Eintracht Frankfurt terá transmissão ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 16h30.

O jogo entre Espanyol x Girona terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

17h - Espanyol x Girona - La Liga

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta sexta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

16h45 - Pisa x Atalanta - Campeonato Italiano 17h - Espanyol x Girona - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

16h30 - Werder Bremen x Eintracht Frankfurt - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.