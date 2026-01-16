Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (16/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 16.01.26 7h00 Às 14h30, Al Ittihad e Al Ettifaq jogarão pela Série A saudita (X/ @ittihad_en) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (16/01), incluem partidas pelo Bundesliga, Campeonato Italiano, La Liga e Campeonato Saudita. Às 16h45, Pisa jogará contra Atalanta pelo Campeonato Italiano. Já às 14h30, Al Ittihad enfrentará Al Ettifaq pelo Campeonato Saudita. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Werder Bremen x Eintracht Frankfurt - 16h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Espanyol x Girona - 17h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Italiano Pisa x Atalanta - 16h45 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Campeonato Saudita Al Najma x Al Fateh - 10h40 - Sem informações Al Khaleej x Al Akhdoud - 11h45 - Sem informações Al Ittihad x Al Ettifaq - 14h30 - Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band) Onde assistir ao jogo de Al Ittihad e Al Ettifaq; veja o horário O jogo entre Al-Ittihad x Al-Ettifaq terá transmissão ao vivo pelos canais Esporte na Band e Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Pisa e Atalanta; veja o horário O jogo entre Pisa x Atalanta terá transmissão ao vivo pela Disney+ e pelo canal ESPN Brasil, no Youtube, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Werder Bremen e Eintracht; veja o horário O jogo entre Werder Bremen x Eintracht Frankfurt terá transmissão ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 16h30. Onde assistir ao jogo de Espanyol e Girona; veja o horário O jogo entre Espanyol x Girona terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 17h - Espanyol x Girona - La Liga SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta sexta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira. Disney+ 16h45 - Pisa x Atalanta - Campeonato Italiano 17h - Espanyol x Girona - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball 16h30 - Werder Bremen x Eintracht Frankfurt - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira. 