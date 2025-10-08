Mirassol x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/10) pelo Brasileirão

Mirassol x Fluminense disputam hoje, quarta-feira (08/10), uma partida atrasada pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 21h (horário de Brasília), no Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Mirassol x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Mirassol é o 6° colocado do Brasileirão e acumula 11 vitórias, 10 empates, 5 derrotas, 42 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Fluminense ocupa a 7° posição com 11 vitórias, 5 empates, 9 derrotas, 33 gols marcados e 31 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Mirassol x Fluminense: prováveis escalações

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Canobbio e Cano. Técnico: Luis Zubeldía.

FICHA TÉCNICA

Mirassol x Fluminense

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data/Horário: 08 de outubro de 2025, 21h