O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Atlético-MG x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08) pelo Brasileirão

Atlético MG e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Atlético soma 13 pontos a mais que o Sport Recife no Brasileirão (X/ @sudamericana)

Atlético MG x Sport Recife disputam hoje, quarta-feira (08/10), uma partida atrasada pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Atlético x Sport Recife ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Atlético é o 15° colocado do Brasileirão e acumula 7 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 22 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Sport Recife está na lanterna com 2 vitórias, 10 empates, 13 derrotas, 19 gols marcados e 38 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira

Atlético-MG x Sport Recife: prováveis escalações

Atlético (MG): Éverson; Tressoldi, Lyanco, Vitor Hugo, Natanael, Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Guilherme Arana, Bernard, Rony e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

Sport Recife: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Hyoran; Romarinho, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista.

FICHA TÉCNICA
Atlético Mineiro x Sport Recife
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Data/Horário: 08 de outubro de 2025, 19h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Sport Recife

Atlético-MG

Brasileirão 2025

jogos de hoje
Futebol
.
