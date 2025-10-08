Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (08/10), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro e pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Às 19h, o Atlético Mineiro jogará contra o Sport Recife pelo Brasileirão. Já às 21h, o Fluminense enfrentará o Mirassol pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Atlético-MG x Sport Recife - 19h - Premiere Mirassol x Fluminense - 21h - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Cuiabá x Novorizontino - 19h - Disney+ Operário-PR x Athletic Club - 19h - Disney+ Avaí x Volta Redonda - 21h - ESPN e Disney+ América-MG x Vila Nova - 21h30 - Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - África

Etiópia x Guiné-Bissau - 10h - FIFA+ Líbia x Cabo Verde - 10h - FIFA+ eSwatini x Angola - 10h - FIFA+ Maurício x Camarões - 10h - Amazon Prime Video e FIFA+ Djubuti x Egito - 13h - FIFA+ Serra Leoa x Burkina Faso - 13h - FIFA+ Chade x Mali - 13h - FIFA+ República Centro-Africana x Gana - 13h - FIFA+ Comores x Madagascar - 13h - FIFA+ Tanzânia x Zâmbia - 16h - FIFA+ Níger x Congo - 16h - FIFA+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Ásia

Omã x Catar - 12h - ESPN 4 e Disney+ Indonésia x Arábia Saudita - 14h15 - ESPN 4 e Disney+

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

12h - Omã x Catar - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h15 - Indonésia x Arábia Saudita - Eliminatórias da Copa do Mundo 21h - Avaí x Volta Redonda - Série B do Brasileirão

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quarta-feira.

Disney+

12h - Omã x Catar - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h15 - Indonésia x Arábia Saudita - Eliminatórias da Copa do Mundo 19h - Cuiabá x Novorizontino - Série B do Brasileirão 19h - Operário-PR x Athletic Club - Série B do Brasileirão 21h - Avaí x Volta Redonda - Série B do Brasileirão 21h30 - América-MG x Vila Nova - Série B do Brasileirão

Premiere

19h - Atlético-MG x Sport Recife - Brasileirão 21h - Mirassol x Fluminense - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

21h35 - Botafogo SP x Paysandu - Série B do Brasileirão