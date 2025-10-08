Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h, o Fluminense jogará contra o Mirassol pelo Brasileirão (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (08/10), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro e pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Às 19h, o Atlético Mineiro jogará contra o Sport Recife pelo Brasileirão. Já às 21h, o Fluminense enfrentará o Mirassol pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Atlético-MG x Sport Recife - 19h - Premiere
  2. Mirassol x Fluminense - 21h - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Cuiabá x Novorizontino - 19h - Disney+
  2. Operário-PR x Athletic Club - 19h - Disney+
  3. Avaí x Volta Redonda - 21h - ESPN e Disney+
  4. América-MG x Vila Nova - 21h30 - Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - África

  1. Etiópia x Guiné-Bissau - 10h - FIFA+
  2. Líbia x Cabo Verde - 10h - FIFA+
  3. eSwatini x Angola - 10h - FIFA+
  4. Maurício x Camarões - 10h - Amazon Prime Video e FIFA+
  5. Djubuti x Egito - 13h - FIFA+
  6. Serra Leoa x Burkina Faso - 13h - FIFA+
  7. Chade x Mali - 13h - FIFA+
  8. República Centro-Africana x Gana - 13h - FIFA+
  9. Comores x Madagascar - 13h - FIFA+
  10. Tanzânia x Zâmbia - 16h - FIFA+
  11. Níger x Congo - 16h - FIFA+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Ásia

  1. Omã x Catar - 12h - ESPN 4 e Disney+
  2. Indonésia x Arábia Saudita - 14h15 - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao jogo de Maurício e Camarões; veja o horário

O jogo entre Maurício x Camarões terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video e FIFA+, às 10h.

Onde assistir ao jogo de Atlético Mineiro e Sport Recife; veja o horário

O jogo entre Atlético MG x Sport Recife terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Mirassol e Fluminense; veja o horário

O jogo entre Mirassol x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 21h.

Onde assistir ao jogo de Djibuti e Egito; veja o horário

O jogo entre Djibuti x Egito terá transmissão ao vivo pela FIFA+, às 13h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

  1. 12h - Omã x Catar - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 14h15 - Indonésia x Arábia Saudita - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 21h - Avaí x Volta Redonda - Série B do Brasileirão

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quarta-feira.

Disney+

  1. 12h - Omã x Catar - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 14h15 - Indonésia x Arábia Saudita - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 19h - Cuiabá x Novorizontino - Série B do Brasileirão
  4. 19h - Operário-PR x Athletic Club - Série B do Brasileirão
  5. 21h - Avaí x Volta Redonda - Série B do Brasileirão
  6. 21h30 - América-MG x Vila Nova - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 19h - Atlético-MG x Sport Recife - Brasileirão
  2. 21h - Mirassol x Fluminense - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

  1. 21h35 - Botafogo SP x Paysandu - Série B do Brasileirão
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
