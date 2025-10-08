Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 08.10.25 7h00 Às 21h, o Fluminense jogará contra o Mirassol pelo Brasileirão (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (08/10), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro e pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Às 19h, o Atlético Mineiro jogará contra o Sport Recife pelo Brasileirão. Já às 21h, o Fluminense enfrentará o Mirassol pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Sport Recife - 19h - Premiere Mirassol x Fluminense - 21h - Premiere Campeonato Brasileiro Série B Cuiabá x Novorizontino - 19h - Disney+ Operário-PR x Athletic Club - 19h - Disney+ Avaí x Volta Redonda - 21h - ESPN e Disney+ América-MG x Vila Nova - 21h30 - Disney+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - África Etiópia x Guiné-Bissau - 10h - FIFA+ Líbia x Cabo Verde - 10h - FIFA+ eSwatini x Angola - 10h - FIFA+ Maurício x Camarões - 10h - Amazon Prime Video e FIFA+ Djubuti x Egito - 13h - FIFA+ Serra Leoa x Burkina Faso - 13h - FIFA+ Chade x Mali - 13h - FIFA+ República Centro-Africana x Gana - 13h - FIFA+ Comores x Madagascar - 13h - FIFA+ Tanzânia x Zâmbia - 16h - FIFA+ Níger x Congo - 16h - FIFA+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - Ásia Omã x Catar - 12h - ESPN 4 e Disney+ Indonésia x Arábia Saudita - 14h15 - ESPN 4 e Disney+ Onde assistir ao jogo de Maurício e Camarões; veja o horário O jogo entre Maurício x Camarões terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video e FIFA+, às 10h. Onde assistir ao jogo de Atlético Mineiro e Sport Recife; veja o horário O jogo entre Atlético MG x Sport Recife terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h. Onde assistir ao jogo de Mirassol e Fluminense; veja o horário O jogo entre Mirassol x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 21h. Onde assistir ao jogo de Djibuti e Egito; veja o horário O jogo entre Djibuti x Egito terá transmissão ao vivo pela FIFA+, às 13h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira. ESPN 12h - Omã x Catar - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h15 - Indonésia x Arábia Saudita - Eliminatórias da Copa do Mundo 21h - Avaí x Volta Redonda - Série B do Brasileirão SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta quarta-feira. Disney+ 12h - Omã x Catar - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h15 - Indonésia x Arábia Saudita - Eliminatórias da Copa do Mundo 19h - Cuiabá x Novorizontino - Série B do Brasileirão 19h - Operário-PR x Athletic Club - Série B do Brasileirão 21h - Avaí x Volta Redonda - Série B do Brasileirão 21h30 - América-MG x Vila Nova - Série B do Brasileirão Premiere 19h - Atlético-MG x Sport Recife - Brasileirão 21h - Mirassol x Fluminense - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira. 