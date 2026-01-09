América-SP x Bahia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/01) pela Copinha

América SP x Bahia disputam hoje, sexta-feira (09/01), a terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo começa às 11h (horário de Brasília), no Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir América-SP x Bahia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Copinha, o América Paulista passou por dois empates sem gols, com CSA e Inter de Limeira.

Já o Bahia estreou com uma vitória de 5 a 0 sobre o Inter de Limeira, seguida de um empate sem gols com o CSA.

América x Bahia: prováveis escalações

América: Jessé; Ygor Foguinho, Luis Penha, Biro e Rafael Ceará; Emerson Júnior, Hian Leão e Dudu Brito; Negueba, Thiago Pavelski e Ryan Nunes.

Bahia: Iuri; Fernando Gabriel, Gerald (Alessandro), Daniel e Daniel Lima; Saymon, Pedrinho, Roger e Carioca; João Andrade e Juninho.

FICHA TÉCNICA

América (SP) x Bahia

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto (SP)

Data/Horário: 09 de janeiro de 2026, 11h