América-SP x Bahia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/01) pela Copinha América SP e Bahia jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 09.01.26 10h00 Na rodada passada, o Bahia empatou com o CSA e o América empatou com o Inter de Limeira, ambos sem gols (Rapha Marques/ EC Bahia) América SP x Bahia disputam hoje, sexta-feira (09/01), a terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo começa às 11h (horário de Brasília), no Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir América-SP x Bahia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 11h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas da Copinha, o América Paulista passou por dois empates sem gols, com CSA e Inter de Limeira. Já o Bahia estreou com uma vitória de 5 a 0 sobre o Inter de Limeira, seguida de um empate sem gols com o CSA. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (09/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Campeonato Saudita e Copa Africana de Nações movimentam o futebol nesta sexta-feira Al Khaleej x Dhamk: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/01) pelo Campeonato Saudita Al-Khaleej e Dhamk jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo América x Bahia: prováveis escalações América: Jessé; Ygor Foguinho, Luis Penha, Biro e Rafael Ceará; Emerson Júnior, Hian Leão e Dudu Brito; Negueba, Thiago Pavelski e Ryan Nunes. Bahia: Iuri; Fernando Gabriel, Gerald (Alessandro), Daniel e Daniel Lima; Saymon, Pedrinho, Roger e Carioca; João Andrade e Juninho. FICHA TÉCNICA América (SP) x Bahia Copa São Paulo de Futebol Júnior Local: Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto (SP) Data/Horário: 09 de janeiro de 2026, 11h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa São Paulo de Futebol Júnior Copinha 2026 jogos de hoje Bahia América-SP COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Africana de Nações Egito x Costa do Marfim: onde assistir e escalações do jogo hoje (10) pela Copa Africana de Nações Egito e Costa do Marfim jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 15h00 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32