Al Khaleej x Dhamk: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/01) pelo Campeonato Saudita Al-Khaleej e Dhamk jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 09.01.26 9h33 Al Khaleej soma 6 pontos a mais que Dhamk no Campeonato Saudita (X/ @Khaleejclub) Al-Khaleej x Dhamk disputam hoje, sexta-feira (09/01), a 14° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 10h10 (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Khaleej x Damac ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 10h10 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Dhamk está em 14° lugar no Campeonato Saudita e acumula 1 vitória, 6 empates, 5 derrotas, 10 gols marcados e 20 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já Al Khaleej ocupa a 9° posição e soma 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 26 gols marcados e 21 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (09/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Campeonato Saudita e Copa Africana de Nações movimentam o futebol nesta sexta-feira Al Khaleej x Damac: prováveis escalações Al Khaleej: Sem informações. Dhamk: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Khaleej x Dhamk Campeonato Saudita Local: Estádio Al Khaleej, em Saihat, Arábia Saudita Data/Horário: 09 de janeiro de 2026, 10h10