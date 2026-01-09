Capa Jornal Amazônia
Al Khaleej x Dhamk: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/01) pelo Campeonato Saudita

Al-Khaleej e Dhamk jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Khaleej soma 6 pontos a mais que Dhamk no Campeonato Saudita (X/ @Khaleejclub)

Al-Khaleej x Dhamk disputam hoje, sexta-feira (09/01), a 14° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 10h10 (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al-Khaleej x Damac ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 10h10 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Dhamk está em 14° lugar no Campeonato Saudita e acumula 1 vitória, 6 empates, 5 derrotas, 10 gols marcados e 20 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já Al Khaleej ocupa a 9° posição e soma 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 26 gols marcados e 21 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Al Khaleej x Damac: prováveis escalações

Al Khaleej: Sem informações.

Dhamk: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Al Khaleej x Dhamk
Campeonato Saudita
Local: Estádio Al Khaleej, em Saihat, Arábia Saudita
Data/Horário: 09 de janeiro de 2026, 10h10

