Boca Juniors x Talleres: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Argentino Boca Juniors e Talleres jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 23.11.25 19h00 Na última rodada, o Talleres empatou sem gols com o Instituto (X/ @Libertadores) Boca Juniors x Talleres disputam hoje, domingo (23/11), as oitavas de final do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Boca Juniors x Talleres ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Boca Juniors ficou na vice-liderança do Grupo A da Apertura e somou nesse 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Na Clausura, o time liderou o Grupo A e acumulou 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Talleres foi o vice-lanterna do Grupo B da preimeira fase com 2 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Na segunda fase, a equipe ficou em 8° lugar no Grupo B com 5 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Boca Juniors x Talleres: prováveis escalações Vélez Sarsfield: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez. Técnico: Claudio Úbeda. Argentinos Juniors: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick e Luis Miguel Angulo. Técnico: Carlos Tevez. FICHA TÉCNICA Boca Juniors x Talleres Campeonato Argentino Local: Estádio Alberto J. Armando, em Buenos Aires, Argentina Data/Horário: 23 de novembro de 2025, 20h