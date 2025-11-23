Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Sport x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão

Sport Recife e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

Vitória soma 19 pontos a mais que o Sport Recife no Brasileirão (X/ @sudamericanabr)

Sport Recife x Vitória disputam hoje, domingo (23/11), uma partida pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Sport x Vitória ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Sport é o lanterna do Brasileirão com 17 pontos, 2 vitórias, 11 empates, 21 derrotas, 27 gols marcados e 63 gols sofridos. O time está em uma sequência de 7 derrotas pela competição.

Já o Vitória acumula 36 pontos, 8 vitórias, 12 empates, 14 derrotas, 29 gols marcados e 47 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, domingo (23/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Sport x Vitória: prováveis escalações

Sport Recife: Sem informações.

Vitória: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Sport Recife x Vitória
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE)
Data/Horário: 23 de novembro de 2025, 18h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

sport recife

vitória-ba

jogos de hoje

brasileirão 2025
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Série A italiana

Torino x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/11) pelo Campeonato Italiano

Torino e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

24.11.25 13h30

AFC Champions League

Al-Duhail x Al-ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (24/11) pela Liga dos Campeões AFC

Al Duhail e Al ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

24.11.25 12h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (24/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Italiano, Premier League, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira

24.11.25 7h00

Campeonato Brasileiro

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão

Cruzeiro e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

23.11.25 19h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão'

Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino

24.11.25 8h56

EXCLUSIVO!

Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal

Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro

23.11.25 22h38

Futebol

Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado'

O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos

23.11.25 20h33

futebol

'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo

Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano

24.11.25 10h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda