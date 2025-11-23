Sport x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão Sport Recife e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 23.11.25 17h30 Vitória soma 19 pontos a mais que o Sport Recife no Brasileirão (X/ @sudamericanabr) Sport Recife x Vitória disputam hoje, domingo (23/11), uma partida pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sport x Vitória ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Sport é o lanterna do Brasileirão com 17 pontos, 2 vitórias, 11 empates, 21 derrotas, 27 gols marcados e 63 gols sofridos. O time está em uma sequência de 7 derrotas pela competição. Já o Vitória acumula 36 pontos, 8 vitórias, 12 empates, 14 derrotas, 29 gols marcados e 47 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (23/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Sport x Vitória: prováveis escalações Sport Recife: Sem informações. Vitória: Sem informações. FICHA TÉCNICA Sport Recife x Vitória Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE) Data/Horário: 23 de novembro de 2025, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave sport recife vitória-ba jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A italiana Torino x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/11) pelo Campeonato Italiano Torino e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.11.25 13h30 AFC Champions League Al-Duhail x Al-ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (24/11) pela Liga dos Campeões AFC Al Duhail e Al ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 24.11.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (24/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Italiano, Premier League, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 24.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão Cruzeiro e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 23.11.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44