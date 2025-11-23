Sport x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão

Sport Recife x Vitória disputam hoje, domingo (23/11), uma partida pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sport x Vitória ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Sport é o lanterna do Brasileirão com 17 pontos, 2 vitórias, 11 empates, 21 derrotas, 27 gols marcados e 63 gols sofridos. O time está em uma sequência de 7 derrotas pela competição.

Já o Vitória acumula 36 pontos, 8 vitórias, 12 empates, 14 derrotas, 29 gols marcados e 47 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Sport x Vitória: prováveis escalações

Sport Recife: Sem informações.

Vitória: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Sport Recife x Vitória

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE)

Data/Horário: 23 de novembro de 2025, 18h30