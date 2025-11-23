Futebol: veja quem joga hoje, domingo (23/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste domingo (23/11), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais.

Às 16h, o São Paulo enfrentará o Juventude pelo Brasileirão. Já às 20h30, o Cruzeiro enfrentará o Corinthians pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

Rosario x Estudiantes - 17h30 - AFA Play Boca Juniors x Talleres - 20h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão - Bundesliga

Leipzig x Werder Bremen - 11h30 - SporTV, CazéTV e OneFootball St. Pauli x Union Berlin - 13h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Brasileiro

São Paulo x Juventude - 16h - TV Globo e Premiere Bahia x Vasco - 16h - TV Globo, GeTV e Premiere Sport Recife x Vitória - 18h30 - Premiere Cruzeiro x Corinthians - 20h30 - Amazon Prime Video

Campeonato Brasileiro Série B

Athletico-PR x América-MG - 16h30 - ESPN 4, Youtube (Desimpedidos) e Disney+ Cuiabá x Criciúma - 16h30 - ESPN 5 e Disney+ Remo x Goiás - 16h30 - ESPN e Disney+ Chapecoense x Atlético-GO - 16h30 - Youtube (Desimpedidos) e Disney+ Operário x Ferroviária - 16h30 - Disney+ Amazonas x Coritiba - 16h30 - Disney+ Athletic x Paysandu - 16h30 - Disney+ Botafogo SP x Avaí - 16h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Oviedo x Rayo Vallecano - 10h - Disney+ Betis x Girona - 12h15 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Getafe x Atlético Madrid - 14h30 - XSports e Disney+ Elche x Real Madrid - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Leeds x Aston Villa - 11h - ESPN e Disney+ Arsenal x Tottenham - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Verona x Parma - 08h30 - Disney+ Cremonese x Roma - 11h - ESPN 4 e Disney+ Lazio x Lecce - 14h - ESPN 4 e Disney+ Inter de Milão x Milan - 16h45 - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Português

Rio Ave x Santa Clara - 12h30 - Sem informações Sporting x Estrela Amadora - 15h - Sem informações Porto x Estoril - 17h30 - Sem informações

Campeonato Saudita

Al Akhdoud x Al Shabab - 12h05 - Sem informações Al Taawon x Neom - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) Al Nassr x Al Khaleej - 14h30 - Bandsports, Band e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band)

Onde assistir ao jogo de São Paulo e Juventude; veja o horário

O jogo entre São Paulo x Juventude terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Bahia e Vasco; veja o horário

O jogo entre Bahia x Vasco da Gama terá transmissão ao vivo pela TV Globo, GeTV e Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Sport Recife e Vitória; veja o horário

O jogo entre Sport x Vitória terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x Corinthians terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 20h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

16h - São Paulo x Juventude - Brasileirão 16h - Bahia x Vasco - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

14h30 - Al Nassr x Al Khaleej - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

14h30 - Al Nassr x Al Khaleej - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

11h - Leeds x Aston Villa - Premier League 11h - Cremonese x Roma - Campeonato Italiano 13h30 - Arsenal x Tottenham - Premier League 14h - Lazio x Lecce - Campeonato Italiano 16h30 - Athletico-PR x América-MG - Série B do Brasileirão 16h30 - Cuiabá x Criciúma - Série B do Brasileirão 16h30 - Remo x Goiás - Série B do Brasileirão 16h45 - Inter de Milão x Milan - Campeonato Italiano 20h - Boca Juniors x Talleres - Campeonato Argentino

SporTV

11h30 - Leipzig x Werder Bremen - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

08h30 - Verona x Parma - Campeonato Italiano 10h - Oviedo x Rayo Vallecano - La Liga 11h - Leeds x Aston Villa - Premier League 11h - Cremonese x Roma - Campeonato Italiano 12h15 - Betis x Girona - La Liga 13h30 - Arsenal x Tottenham - Premier League 14h - Lazio x Lecce - Campeonato Italiano 14h30 - Getafe x Atlético Madrid - La Liga 16h30 - Chapecoense x Atlético-GO - Série B do Brasileirão 16h30 - Operário x Ferroviária - Série B do Brasileirão 16h30 - Amazonas x Coritiba - Série B do Brasileirão 16h30 - Athletic x Paysandu - Série B do Brasileirão 16h30 - Botafogo SP x Avaí - Série B do Brasileirão 16h30 - Athletico-PR x América-MG - Série B do Brasileirão 16h30 - Cuiabá x Criciúma - Série B do Brasileirão 16h30 - Remo x Goiás - Série B do Brasileirão 16h45 - Inter de Milão x Milan - Campeonato Italiano 17h - Elche x Real Madrid - La Liga 20h - Boca Juniors x Talleres - Campeonato Argentino

Premiere

16h - São Paulo x Juventude - Brasileirão 16h - Bahia x Vasco - Brasileirão 18h30 - Sport Recife x Vitória - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

11h30 - Leipzig x Werder Bremen - Bundesliga 13h30 - St. Pauli x Union Berlin - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.