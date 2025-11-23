Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, domingo (23/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Sport Recife e Vitória jogarão pelo Brasileirão às 18h30 (Paulo Paiva/ Sport Recife)

Os jogos de hoje, neste domingo (23/11), incluem partidas pelas Séries A e B do BrasileirãoPremier League, La Liga e outras competições internacionais.

Às 16h, o São Paulo enfrentará o Juventude pelo Brasileirão. Já às 20h30, o Cruzeiro enfrentará o Corinthians pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

  1. Rosario x Estudiantes - 17h30 - AFA Play
  2. Boca Juniors x Talleres - 20h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Leipzig x Werder Bremen - 11h30 - SporTV, CazéTV e OneFootball
  2. St. Pauli x Union Berlin - 13h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Brasileiro

  1. São Paulo x Juventude - 16h - TV Globo e Premiere
  2. Bahia x Vasco - 16h - TV Globo, GeTV e Premiere
  3. Sport Recife x Vitória - 18h30 - Premiere
  4. Cruzeiro x Corinthians - 20h30 - Amazon Prime Video

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Athletico-PR x América-MG - 16h30 - ESPN 4, Youtube (Desimpedidos) e Disney+
  2. Cuiabá x Criciúma - 16h30 - ESPN 5 e Disney+
  3. Remo x Goiás - 16h30 - ESPN e Disney+
  4. Chapecoense x Atlético-GO - 16h30 - Youtube (Desimpedidos) e Disney+
  5. Operário x Ferroviária - 16h30 - Disney+
  6. Amazonas x Coritiba - 16h30 - Disney+
  7. Athletic x Paysandu - 16h30 - Disney+
  8. Botafogo SP x Avaí - 16h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Oviedo x Rayo Vallecano - 10h - Disney+
  2. Betis x Girona - 12h15 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  3. Getafe x Atlético Madrid - 14h30 - XSports e Disney+
  4. Elche x Real Madrid - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Leeds x Aston Villa - 11h - ESPN e Disney+
  2. Arsenal x Tottenham - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Verona x Parma - 08h30 - Disney+
  2. Cremonese x Roma - 11h - ESPN 4 e Disney+
  3. Lazio x Lecce - 14h - ESPN 4 e Disney+
  4. Inter de Milão x Milan - 16h45 - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Português

  1. Rio Ave x Santa Clara - 12h30 - Sem informações
  2. Sporting x Estrela Amadora - 15h - Sem informações
  3. Porto x Estoril - 17h30 - Sem informações

Campeonato Saudita

  1. Al Akhdoud x Al Shabab - 12h05 - Sem informações
  2. Al Taawon x Neom - 14h30 - Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Nassr x Al Khaleej - 14h30 - Bandsports, Band e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band)

Onde assistir ao jogo de São Paulo e Juventude; veja o horário

O jogo entre São Paulo x Juventude terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Bahia e Vasco; veja o horário

O jogo entre Bahia x Vasco da Gama terá transmissão ao vivo pela TV Globo, GeTV e Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Sport Recife e Vitória; veja o horário

O jogo entre Sport x Vitória terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x Corinthians terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 20h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 16h - São Paulo x Juventude - Brasileirão
  2. 16h - Bahia x Vasco - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

  1. 14h30 - Al Nassr x Al Khaleej - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 14h30 - Al Nassr x Al Khaleej - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 11h - Leeds x Aston Villa - Premier League
  2. 11h - Cremonese x Roma - Campeonato Italiano
  3. 13h30 - Arsenal x Tottenham - Premier League
  4. 14h - Lazio x Lecce - Campeonato Italiano
  5. 16h30 - Athletico-PR x América-MG - Série B do Brasileirão
  6. 16h30 - Cuiabá x Criciúma - Série B do Brasileirão
  7. 16h30 - Remo x Goiás - Série B do Brasileirão
  8. 16h45 - Inter de Milão x Milan - Campeonato Italiano
  9. 20h - Boca Juniors x Talleres - Campeonato Argentino

SporTV

  1. 11h30 - Leipzig x Werder Bremen - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

  1. 08h30 - Verona x Parma - Campeonato Italiano
  2. 10h - Oviedo x Rayo Vallecano - La Liga
  3. 11h - Leeds x Aston Villa - Premier League
  4. 11h - Cremonese x Roma - Campeonato Italiano
  5. 12h15 - Betis x Girona - La Liga
  6. 13h30 - Arsenal x Tottenham - Premier League
  7. 14h - Lazio x Lecce - Campeonato Italiano
  8. 14h30 - Getafe x Atlético Madrid - La Liga
  9. 16h30 - Chapecoense x Atlético-GO - Série B do Brasileirão
  10. 16h30 - Operário x Ferroviária - Série B do Brasileirão
  11. 16h30 - Amazonas x Coritiba - Série B do Brasileirão
  12. 16h30 - Athletic x Paysandu - Série B do Brasileirão
  13. 16h30 - Botafogo SP x Avaí - Série B do Brasileirão
  14. 16h30 - Athletico-PR x América-MG - Série B do Brasileirão
  15. 16h30 - Cuiabá x Criciúma - Série B do Brasileirão
  16. 16h30 - Remo x Goiás - Série B do Brasileirão
  17. 16h45 - Inter de Milão x Milan - Campeonato Italiano
  18. 17h - Elche x Real Madrid - La Liga
  19. 20h - Boca Juniors x Talleres - Campeonato Argentino

Premiere

  1. 16h - São Paulo x Juventude - Brasileirão
  2. 16h - Bahia x Vasco - Brasileirão
  3. 18h30 - Sport Recife x Vitória - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 11h30 - Leipzig x Werder Bremen - Bundesliga
  2. 13h30 - St. Pauli x Union Berlin - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.

