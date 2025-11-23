Futebol: veja quem joga hoje, domingo (23/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 23.11.25 7h00 Sport Recife e Vitória jogarão pelo Brasileirão às 18h30 (Paulo Paiva/ Sport Recife) Os jogos de hoje, neste domingo (23/11), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais. Às 16h, o São Paulo enfrentará o Juventude pelo Brasileirão. Já às 20h30, o Cruzeiro enfrentará o Corinthians pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Rosario x Estudiantes - 17h30 - AFA Play Boca Juniors x Talleres - 20h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Alemão - Bundesliga Leipzig x Werder Bremen - 11h30 - SporTV, CazéTV e OneFootball St. Pauli x Union Berlin - 13h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Brasileiro São Paulo x Juventude - 16h - TV Globo e Premiere Bahia x Vasco - 16h - TV Globo, GeTV e Premiere Sport Recife x Vitória - 18h30 - Premiere Cruzeiro x Corinthians - 20h30 - Amazon Prime Video Campeonato Brasileiro Série B Athletico-PR x América-MG - 16h30 - ESPN 4, Youtube (Desimpedidos) e Disney+ Cuiabá x Criciúma - 16h30 - ESPN 5 e Disney+ Remo x Goiás - 16h30 - ESPN e Disney+ Chapecoense x Atlético-GO - 16h30 - Youtube (Desimpedidos) e Disney+ Operário x Ferroviária - 16h30 - Disney+ Amazonas x Coritiba - 16h30 - Disney+ Athletic x Paysandu - 16h30 - Disney+ Botafogo SP x Avaí - 16h30 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Oviedo x Rayo Vallecano - 10h - Disney+ Betis x Girona - 12h15 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Getafe x Atlético Madrid - 14h30 - XSports e Disney+ Elche x Real Madrid - 17h - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Leeds x Aston Villa - 11h - ESPN e Disney+ Arsenal x Tottenham - 13h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Verona x Parma - 08h30 - Disney+ Cremonese x Roma - 11h - ESPN 4 e Disney+ Lazio x Lecce - 14h - ESPN 4 e Disney+ Inter de Milão x Milan - 16h45 - ESPN 3 e Disney+ Campeonato Português Rio Ave x Santa Clara - 12h30 - Sem informações Sporting x Estrela Amadora - 15h - Sem informações Porto x Estoril - 17h30 - Sem informações Campeonato Saudita Al Akhdoud x Al Shabab - 12h05 - Sem informações Al Taawon x Neom - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) Al Nassr x Al Khaleej - 14h30 - Bandsports, Band e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band) Onde assistir ao jogo de São Paulo e Juventude; veja o horário O jogo entre São Paulo x Juventude terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Bahia e Vasco; veja o horário O jogo entre Bahia x Vasco da Gama terá transmissão ao vivo pela TV Globo, GeTV e Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Sport Recife e Vitória; veja o horário O jogo entre Sport x Vitória terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Corinthians; veja o horário O jogo entre Cruzeiro x Corinthians terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 20h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 16h - São Paulo x Juventude - Brasileirão 16h - Bahia x Vasco - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? 14h30 - Al Nassr x Al Khaleej - Campeonato Saudita Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 14h30 - Al Nassr x Al Khaleej - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 11h - Leeds x Aston Villa - Premier League 11h - Cremonese x Roma - Campeonato Italiano 13h30 - Arsenal x Tottenham - Premier League 14h - Lazio x Lecce - Campeonato Italiano 16h30 - Athletico-PR x América-MG - Série B do Brasileirão 16h30 - Cuiabá x Criciúma - Série B do Brasileirão 16h30 - Remo x Goiás - Série B do Brasileirão 16h45 - Inter de Milão x Milan - Campeonato Italiano 20h - Boca Juniors x Talleres - Campeonato Argentino SporTV 11h30 - Leipzig x Werder Bremen - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo. Disney+ 08h30 - Verona x Parma - Campeonato Italiano 10h - Oviedo x Rayo Vallecano - La Liga 11h - Leeds x Aston Villa - Premier League 11h - Cremonese x Roma - Campeonato Italiano 12h15 - Betis x Girona - La Liga 13h30 - Arsenal x Tottenham - Premier League 14h - Lazio x Lecce - Campeonato Italiano 14h30 - Getafe x Atlético Madrid - La Liga 16h30 - Chapecoense x Atlético-GO - Série B do Brasileirão 16h30 - Operário x Ferroviária - Série B do Brasileirão 16h30 - Amazonas x Coritiba - Série B do Brasileirão 16h30 - Athletic x Paysandu - Série B do Brasileirão 16h30 - Botafogo SP x Avaí - Série B do Brasileirão 16h30 - Athletico-PR x América-MG - Série B do Brasileirão 16h30 - Cuiabá x Criciúma - Série B do Brasileirão 16h30 - Remo x Goiás - Série B do Brasileirão 16h45 - Inter de Milão x Milan - Campeonato Italiano 17h - Elche x Real Madrid - La Liga 20h - Boca Juniors x Talleres - Campeonato Argentino Premiere 16h - São Paulo x Juventude - Brasileirão 16h - Bahia x Vasco - Brasileirão 18h30 - Sport Recife x Vitória - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. OneFootball
11h30 - Leipzig x Werder Bremen - Bundesliga
13h30 - St. Pauli x Union Berlin - Bundesliga

Paramount+
Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet
Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo. 