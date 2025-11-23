Hermano azulino: Paraguaio que vive em Belém há 14 anos sonha com acesso do Remo no Mangueirão “Tenho o Remo no coração e vamos subir”, afirma, confiante, antes da partida contra o Goias-GO. Caio Maia e Fábio Will 23.11.25 14h10 Nicolás Alcaraz vive em Belém há 14 anos e torce pro Remo (Fábio Will/ O Liberal) O paraguaio Nicolás Alcaráz, empresário radicado em Belém há 14 anos, vive neste domingo (23) a expectativa de testemunhar mais um capítulo marcante da história recente do Remo. Torcedor do Cerro Porteño em seu país, ele adotou o Leão Azul como clube do coração desde que chegou à capital paraense — uma relação que começou em meio a provocações, persistiu nos períodos mais difíceis e hoje culmina no sonho do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Nicolás lembra que, quando chegou ao Pará, alguns amigos tentaram convencê-lo a torcer para o Paysandu. A brincadeira foi levada a sério: ganhou até um “pijama” bicolor como tentativa de recrutamento. Mas o plano não deu certo. Bastou uma ida ao Mangueirão para que o empresário se encantasse pela atmosfera azulina. VEJA MAIS Ônibus com organizada do Goiás chegam ao Mangueirão para jogo decisivo contra o Remo Mais de 1.500 visitantes são esperados, enquanto Ministério Público investiga convocação de torcedores rivais. Remo x Goiás: torcedores transformam Mangueirão em palco de festa e provocação Possível dia do acesso movimenta famílias, tradições e provocações. 'É como voltar pra casa': histórias de fé e expectativa na torcida azulina no jogo do século Casais que nasceram remistas, famílias que cruzam o país e crianças que aprenderam cedo a amar o azul-marinho vivem neste domingo a chance de ver o Remo retornar à Série A após 32 anos “Desde o início eu sou remista. Tentaram me levar para o ‘lado escuro’, me deram um ‘pijama’ pra me convencer, mas meu amor pelo Remo foi à primeira vista. Quando vi no Mangueirão aquela torcida apaixonada, disse que esse seria meu time”, relembra. Ao longo desses 14 anos, Nicolás viu o Remo viver fases turbulentas, inclusive períodos fora de qualquer divisão nacional. Também acompanhou as reconstruções: o acesso à Série C, depois à Série B e a retomada do protagonismo regional. Agora, à beira de um duelo decisivo que pode colocar o clube na elite do futebol brasileiro, ele acredita que chegou a hora de completar o ciclo. “Tenho o Remo no coração e vamos subir”, afirma, confiante, enquanto se prepara para mais uma tarde de arquibancada no Mangueirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44