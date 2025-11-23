Remo x Goiás: torcedores transformam Mangueirão em palco de festa e provocação Possível dia do acesso movimenta famílias, tradições e provocações. Fábio Will 23.11.25 13h03 Torcedor leva letra 'A' para o Mangueirão e diz: 'O Remo é para quem acredita' (Fábio Will/ O Liberal) A poucas horas de a bola rolar no Mangueirão, o clima de decisão tomou conta do entorno e das arquibancadas para Remo x Goiás, duelo que vale o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. A movimentação intensa desde cedo revela a expectativa do torcedor azulino, que chega carregado de símbolos, tradições e provocações típicas de um clássico clima de fim de temporada. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)VEJA MAIS 'É como voltar pra casa': histórias de fé e expectativa na torcida azulina no jogo do século Casais que nasceram remistas, famílias que cruzam o país e crianças que aprenderam cedo a amar o azul-marinho vivem neste domingo a chance de ver o Remo retornar à Série A após 32 anos ‘É possível, mas será dramático’: colunistas analisam chances do Remo no decisão contra o Goiás Leão precisa vencer no Mangueirão e torcer por tropeços de Criciúma e Chapecoense para chegar à Série A; especialistas apontam cenário de emoção máxima na rodada final Vale o acesso! Remo e Goiás-GO se enfrentam no Mangueirão em busca da Série A Clubes decidem vaga na elite do futebol brasileiro Entre os mais empolgados está Pietro Corrêa, de apenas 10 anos. Ao lado do tio Manoel Amaral e da avó Selma Pereira, o garoto confeccionou uma letra “A” gigante para exibir no estádio, numa demonstração clara de confiança no retorno azulino à elite. Pietro sonha alto: além do acesso, já imagina o Remo disputando a Copa Sul-Americana de 2027. “O Remo é para quem acredita”, resume o jovem torcedor, animado com a possibilidade de ver o clube alcançar um dos momentos mais importantes de sua história recente. Detran monta esquema especial de trânsito no Mangueirão para partida entre Remo e Goiás A ação conjunta tem o objetivo de garantir fluidez e segurança na chegada e saída do público Com 'cayxão', torcedor do Remo confia no acesso e provoca o Paysandu (Fábio Will/ O Liberal) A fé no acesso também inspira manifestações mais irreverentes. O torcedor Carlos Júnior, de 58 anos, chegou ao Colosso do Bengui acompanhado da filha e carregando um “cayxão” — como ele mesmo define — para provocar o arquirrival Paysandu, rebaixado para a Série C. A brincadeira, comum na rivalidade centenária entre os clubes, arrancou risadas de quem passava pelo local e reforçou o clima de festa azulina. Pré-jogo reúne famílias, bandeiras e tradições no entorno do Mangueirão (Fábio Will / Especial O Liberal) Já o remista Luivan Campelo, de 43 anos, veio de Mosqueiro com a família especialmente para o confronto decisivo. Ele chegou cedo ao Mangueirão para garantir um bom lugar e aproveitar o tradicional ambiente de arquibancada, marcado por cânticos, otimismo e pelo famoso "churrasquinho de gato", presença certa nas imediações do estádio em dias de grande público. Ele fica? 