Vale o acesso! Remo e Goiás-GO se enfrentam no Mangueirão em busca da Série A

Clubes decidem vaga na elite do futebol brasileiro

Aila Beatriz Inete
fonte

Remo vai contar com o apoio da torcida para conquistar o acesso (FERNANDO TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO)

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2025 chega ao fim neste domingo (23) com uma última rodada que promete grandes emoções. Hoje será definido o grande campeão da temporada, um rebaixamento e mais três equipes que disputarão a elite do futebol brasileiro em 2026. E, depois do acesso heroico em 2024, o Remo tenta repetir o feito e está vivo nessa disputa. O time azulino encara o Goiás-GO no Mangueirão, ainda sonhando com a Série A, assim como a equipe goiana.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O Leão Azul chega à última rodada com 59 pontos e na sexta colocação - dois pontos a menos que o Goiás, quarto colocado, e o Criciúma-SC, terceiro na tabela. O Athletico-PR é o vice com 62, e o Coritiba-PR, líder e já garantido na Série A, tem 65.

Assim, o Remo não depende apenas de si para subir. O clube desperdiçou a chance de ir com mais tranquilidade para o último confronto após perder para o Avaí-SC na 37ª rodada. Agora, a equipe de Guto Ferreira terá que vencer o Esmeraldino e esperar que a Chape ou o Criciúma tropecem. Já o Goiás depende apenas de si. Um triunfo simples já garante o clube na Série A. Em caso de empate ou derrota, terá que torcer contra os rivais.

Com a missão difícil que o clube azulino terá que fazer, os torcedores devem comparecer em peso no Mangueirão. Todos os ingressos para as arquibancadas foram vendidos e a torcida prometeu mosaico para engrandecer a festa e apoiar o time na decisão.

Como chega

O time azulino vem da derrota para o Avaí, que, além de ter prejudicado na tabela, dificultou as chances de acesso e também fez a equipe perder três jogadores. Pedro Castro deixou o jogo ainda no primeiro tempo, sentindo uma lesão, e não deve jogar contra o Goiás. Diego Hernández, um dos principais jogadores nesta reta final do campeonato do Remo, e Nico Ferreira estão fora da partida, pois cumprem suspensão por cartão vermelho.

Os dois foram expulsos do duelo contra o Leão da Ilha após se envolverem em uma confusão dentro de campo. Além disso, ainda não está claro se Marcelinho estará à disposição de Guto Ferreira. O lateral-direito, titular da posição, está lesionado e não atuou no último jogo. O clube azulino não divulgou informações sobre a recuperação do jogador, mas a tendência é que ele não jogue, já que o problema foi ligamentar, no tornozelo.

Sávio e Pedro Costa, que ficaram fora do jogo do Avaí sem um motivo claro, não estão lesionados e podem ser opção para suprir as necessidades do técnico no setor defensivo.

Para o ataque, Guto terá Janderson, Jaderson e João Pedro como opções, além de Marrony.

Goiás

Com o cenário mais a seu favor, o time goiano vai para o jogo embalado pelo triunfo sobre o Novorizontino-SP na 37ª rodada, que garantiu o retorno ao G-4. O Esmeraldino tem dois atletas que são dúvidas para o confronto: o atacante Jajá e o lateral-direito Willean Lepo. Os jogadores sentiram um desconforto muscular, mas podem ser opções no banco de reservas para o treinador Fábio Carille.

Além de estar em uma situação mais confortável que o Remo, o time alviverde também tem um bom retrospecto como visitante, tendo 50% de aproveitamento. Em 18 jogos, foram sete vitórias, seis empates e cinco derrotas longe de Goiânia.
Missão difícil, mas não impossível

Apesar do cenário não ser tão favorável para o Leão Azul, o time terá apoio da torcida e o retrospecto contra o Goiás a seu favor. Os clubes já se enfrentaram 15 vezes, sendo nove triunfos do Leão Azul, três empates e três vitórias dos goianos alviverdes ao longo dos confrontos que começaram em 1972.

Agenda

Além disso, o Remo terá no comando o treinador Guto Ferreira, que na carreira tem cinco acessos, sendo quatro para a Série A.
A partida entre Remo e Goiás começa às 16h30, no estádio Mangueirão. O jogo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.

Ficha técnica

Remo x Goiás-GO
38ª rodada — Série B 2025
Data: 23/11/2025
Local: Estádio Mangueirão - Belém-PA
Hora: 16h30
Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)
Assistentes: 
Remo: Marcelo Rangel; Pedro Costa, Kayke Almeida, Klaus, Jorge [Sávio]; Caio Vinícius, Nathan Camargo, Panagiotis; Pedro Rocha, João Pedro, Janderson [Marrony]
Técnico: Guto Ferreira
Goiás: Tadeu; Diego Caito, Luiz Felipe, Lucas Ribeiro, Gonzalo Freitas, Lovat; Juninho, Rafael Gava; Pedrinho, Wellinton Matheus e Anselmo Ramo
Técnico: Fábio Carille

