Vale o acesso! Remo e Goiás-GO se enfrentam no Mangueirão em busca da Série A Clubes decidem vaga na elite do futebol brasileiro Aila Beatriz Inete 23.11.25 7h00 Remo vai contar com o apoio da torcida para conquistar o acesso (FERNANDO TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO) A Série B do Campeonato Brasileiro de 2025 chega ao fim neste domingo (23) com uma última rodada que promete grandes emoções. Hoje será definido o grande campeão da temporada, um rebaixamento e mais três equipes que disputarão a elite do futebol brasileiro em 2026. E, depois do acesso heroico em 2024, o Remo tenta repetir o feito e está vivo nessa disputa. O time azulino encara o Goiás-GO no Mangueirão, ainda sonhando com a Série A, assim como a equipe goiana. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Leão Azul chega à última rodada com 59 pontos e na sexta colocação - dois pontos a menos que o Goiás, quarto colocado, e o Criciúma-SC, terceiro na tabela. O Athletico-PR é o vice com 62, e o Coritiba-PR, líder e já garantido na Série A, tem 65. Assim, o Remo não depende apenas de si para subir. O clube desperdiçou a chance de ir com mais tranquilidade para o último confronto após perder para o Avaí-SC na 37ª rodada. Agora, a equipe de Guto Ferreira terá que vencer o Esmeraldino e esperar que a Chape ou o Criciúma tropecem. Já o Goiás depende apenas de si. Um triunfo simples já garante o clube na Série A. Em caso de empate ou derrota, terá que torcer contra os rivais. VEJA MAIS Árbitro de jogo que selou rebaixamento do Remo em 2021 é escalado pra duelo com o Goiás-GO Segundo a CBF, Raphael Claus será responsável pelo apito da partida deste domingo (23), no Mangueirão. Festa azulina! Torcida do Remo confirma mosaico para o jogo contra o Goiás-GO na Série B Jogo ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão, e tem promessa de casa cheia Panagiotis diz estar confiante para fazer história com acesso do Remo: 'Vim aqui pra isso' O jogador destacou ainda a importância dos mais experientes dentro do elenco neste momento de pressão Com a missão difícil que o clube azulino terá que fazer, os torcedores devem comparecer em peso no Mangueirão. Todos os ingressos para as arquibancadas foram vendidos e a torcida prometeu mosaico para engrandecer a festa e apoiar o time na decisão. Como chega O time azulino vem da derrota para o Avaí, que, além de ter prejudicado na tabela, dificultou as chances de acesso e também fez a equipe perder três jogadores. Pedro Castro deixou o jogo ainda no primeiro tempo, sentindo uma lesão, e não deve jogar contra o Goiás. Diego Hernández, um dos principais jogadores nesta reta final do campeonato do Remo, e Nico Ferreira estão fora da partida, pois cumprem suspensão por cartão vermelho. Os dois foram expulsos do duelo contra o Leão da Ilha após se envolverem em uma confusão dentro de campo. Além disso, ainda não está claro se Marcelinho estará à disposição de Guto Ferreira. O lateral-direito, titular da posição, está lesionado e não atuou no último jogo. O clube azulino não divulgou informações sobre a recuperação do jogador, mas a tendência é que ele não jogue, já que o problema foi ligamentar, no tornozelo. Sávio e Pedro Costa, que ficaram fora do jogo do Avaí sem um motivo claro, não estão lesionados e podem ser opção para suprir as necessidades do técnico no setor defensivo. Para o ataque, Guto terá Janderson, Jaderson e João Pedro como opções, além de Marrony. Goiás Com o cenário mais a seu favor, o time goiano vai para o jogo embalado pelo triunfo sobre o Novorizontino-SP na 37ª rodada, que garantiu o retorno ao G-4. O Esmeraldino tem dois atletas que são dúvidas para o confronto: o atacante Jajá e o lateral-direito Willean Lepo. Os jogadores sentiram um desconforto muscular, mas podem ser opções no banco de reservas para o treinador Fábio Carille. Além de estar em uma situação mais confortável que o Remo, o time alviverde também tem um bom retrospecto como visitante, tendo 50% de aproveitamento. Em 18 jogos, foram sete vitórias, seis empates e cinco derrotas longe de Goiânia. Missão difícil, mas não impossível Apesar do cenário não ser tão favorável para o Leão Azul, o time terá apoio da torcida e o retrospecto contra o Goiás a seu favor. Os clubes já se enfrentaram 15 vezes, sendo nove triunfos do Leão Azul, três empates e três vitórias dos goianos alviverdes ao longo dos confrontos que começaram em 1972. Agenda Além disso, o Remo terá no comando o treinador Guto Ferreira, que na carreira tem cinco acessos, sendo quatro para a Série A. A partida entre Remo e Goiás começa às 16h30, no estádio Mangueirão. O jogo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+. Ficha técnica Remo x Goiás-GO 38ª rodada — Série B 2025 Data: 23/11/2025 Local: Estádio Mangueirão - Belém-PA Hora: 16h30 Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP) Assistentes: Remo: Marcelo Rangel; Pedro Costa, Kayke Almeida, Klaus, Jorge [Sávio]; Caio Vinícius, Nathan Camargo, Panagiotis; Pedro Rocha, João Pedro, Janderson [Marrony] Técnico: Guto Ferreira Goiás: Tadeu; Diego Caito, Luiz Felipe, Lucas Ribeiro, Gonzalo Freitas, Lovat; Juninho, Rafael Gava; Pedrinho, Wellinton Matheus e Anselmo Ramo Técnico: Fábio Carille Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44