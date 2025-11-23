‘É possível, mas será dramático’: colunistas analisam chances do Remo no decisão contra o Goiás Leão precisa vencer no Mangueirão e torcer por tropeços de Criciúma e Chapecoense para chegar à Série A; especialistas apontam cenário de emoção máxima na rodada final Iury Costa 23.11.25 9h00 Time pode garantir o acesso para a Série A nesta rodada. (Reprodução/X/@ClubeDoRemo) O Clube do Remo entra em campo neste domingo (23) para encarar seu maior desafio na Série B de 2025. No Mangueirão lotado, o Leão enfrenta o Goiás, às 16h30, pela última rodada da competição, precisando vencer e torcer por resultados paralelos para conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro. Para manter o sonho vivo, o time azulino depende de um tropeço do Criciúma ou da Chapecoense. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Mesmo após tropeços recentes contra Novorizontino e Avaí, o Remo chega ao último jogo com chances matemáticas de acesso. Para entender o cenário, OLiberal.com ouviu os colunistas da casa sobre possibilidades, riscos e pontos fortes do Leão para encarar um Goiás que também joga a vida na rodada final. “É possível, mas será dramático”, avalia Carlos Ferreira Para o colunista Carlos Ferreira, o acesso ainda é possível, mas o cenário envolve uma verdadeira combinação de emoções — semelhante a momentos históricos do clube, como o drama vivido em 2005, quando o Remo subiu campeão com resultados paralelos improváveis. “O Remo ganhar do Goiás é possível, óbvio. Mas precisa também de um dos outros dois resultados: derrota do Criciúma ou a Chapecoense não vencer. Esse casamento de resultados é possível, sim.” Ferreira alerta, porém, que o Remo chega ao duelo sob questionamentos sobre desempenho recente: “O Remo foi mal contra o Novorizontino e pior ainda contra o Avaí. A pergunta é: que Remo veremos diante do Goiás? Se for o time das últimas rodadas, não dá. Mas com Mangueirão lotado, último jogo do ano, energia máxima, a esperança é de que o time volte a competir alto.” Para o colunista, a partida tende a ser uma das mais tensas da história recente azulina: “Com ou sem acesso, será uma jornada dramática. Vale demais: carreira de atletas, dinheiro, afirmação do clube. É um domingo de emoção plena.” VEJA MAIS Vale o acesso! Remo e Goiás-GO se enfrentam no Mangueirão em busca da Série A Clubes decidem vaga na elite do futebol brasileiro Pela Glória e pelo Triunfo! Veja uma oração forte para o Remo vencer e subir para a Série A Parece difícil, mas não é. Leão precisa apenas de uma vitória simples contra o Goiás e do tropeço de um catarinense, seja Chapecoense ou Criciúma, que não estão em bom momento. A Fé também pode ajudar... Pio Neto: “Acredito no acesso sim” O colunista Pio Neto também vê cenário difícil, mas não descarta a vaga azulina, especialmente pela força do Mangueirão lotado. “O torcedor já fez sua parte. Não faltará incentivo nem pressão. O Remo precisa de total concentração para vencer o Goiás, que também fará o jogo da sua vida.” Para ele, um dos fatores mais pesados é o desfalque de Diego Hernández: “É o desfalque mais sentido pelas características do jogador.” Pio aponta ainda três nomes fundamentais para o Remo sonhar com o acesso: “O Leão vai depender muito da inspiração de Marcelo Rangel, Caio Vinicius e Pedro Rocha. A combinação de resultados não tem nada de anormal. Portanto, acredito no acesso sim.” Rodada de alta tensão O Remo precisa: Vencer o Goiás no Mangueirão e torcer por: derrota do Criciúma, ou empate/derrota da Chapecoense. Todos os adversários diretos entram em campo no mesmo horário, em jogos decisivos, o que aumenta o clima de tensão e interdependência da rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44