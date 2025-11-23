‘É possível, mas será dramático’: colunistas analisam chances do Remo no decisão contra o Goiás

O Clube do Remo entra em campo neste domingo (23) para encarar seu maior desafio na Série B de 2025. No Mangueirão lotado, o Leão enfrenta o Goiás, às 16h30, pela última rodada da competição, precisando vencer e torcer por resultados paralelos para conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro. Para manter o sonho vivo, o time azulino depende de um tropeço do Criciúma ou da Chapecoense.

Mesmo após tropeços recentes contra Novorizontino e Avaí, o Remo chega ao último jogo com chances matemáticas de acesso. Para entender o cenário, OLiberal.com ouviu os colunistas da casa sobre possibilidades, riscos e pontos fortes do Leão para encarar um Goiás que também joga a vida na rodada final.

“É possível, mas será dramático”, avalia Carlos Ferreira

Para o colunista Carlos Ferreira, o acesso ainda é possível, mas o cenário envolve uma verdadeira combinação de emoções — semelhante a momentos históricos do clube, como o drama vivido em 2005, quando o Remo subiu campeão com resultados paralelos improváveis.

“O Remo ganhar do Goiás é possível, óbvio. Mas precisa também de um dos outros dois resultados: derrota do Criciúma ou a Chapecoense não vencer. Esse casamento de resultados é possível, sim.”

Ferreira alerta, porém, que o Remo chega ao duelo sob questionamentos sobre desempenho recente:

“O Remo foi mal contra o Novorizontino e pior ainda contra o Avaí. A pergunta é: que Remo veremos diante do Goiás? Se for o time das últimas rodadas, não dá. Mas com Mangueirão lotado, último jogo do ano, energia máxima, a esperança é de que o time volte a competir alto.”

Para o colunista, a partida tende a ser uma das mais tensas da história recente azulina:

“Com ou sem acesso, será uma jornada dramática. Vale demais: carreira de atletas, dinheiro, afirmação do clube. É um domingo de emoção plena.”

Pio Neto: “Acredito no acesso sim”

O colunista Pio Neto também vê cenário difícil, mas não descarta a vaga azulina, especialmente pela força do Mangueirão lotado.

“O torcedor já fez sua parte. Não faltará incentivo nem pressão. O Remo precisa de total concentração para vencer o Goiás, que também fará o jogo da sua vida.”

Para ele, um dos fatores mais pesados é o desfalque de Diego Hernández: “É o desfalque mais sentido pelas características do jogador.”

Pio aponta ainda três nomes fundamentais para o Remo sonhar com o acesso:

“O Leão vai depender muito da inspiração de Marcelo Rangel, Caio Vinicius e Pedro Rocha. A combinação de resultados não tem nada de anormal. Portanto, acredito no acesso sim.”

Rodada de alta tensão

O Remo precisa: Vencer o Goiás no Mangueirão e torcer por: derrota do Criciúma, ou empate/derrota da Chapecoense.

Todos os adversários diretos entram em campo no mesmo horário, em jogos decisivos, o que aumenta o clima de tensão e interdependência da rodada.