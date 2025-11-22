Detran monta esquema especial de trânsito no Mangueirão para partida entre Remo e Goiás

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) irão operar um esquema especial de tráfego neste domingo (23), durante a partida entre Remo e Goiás, no Estádio Olímpico do Pará – Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão. A ação conjunta tem o objetivo de garantir fluidez e segurança na chegada e saída do público.

Os motoristas poderão acessar o estádio pelas avenidas Transmangueirão e Augusto Montenegro. De acordo com a demanda, as faixas exclusivas do BRT poderão ser liberadas momentaneamente para melhorar o fluxo, mediante orientação dos agentes de trânsito.

A saída dos torcedores também será feita pelas avenidas Transmangueirão e Augusto Montenegro, seguindo o mesmo percurso utilizado na chegada.

O coordenador de operações do Detran, Ivan Feitosa, explicou como será a atuação de cada órgão. “Em grandes eventos, o planejamento de trânsito é sempre integrado com o município. A Segbel ficará responsável pelos acessos das avenidas Júlio César, Centenário e Transmangueirão, enquanto o Detran atuará na Augusto Montenegro, com equipes distribuídas desde o entroncamento até as avenidas Independência e Centenário”, detalhou.

O acesso ao setor B do estádio será feito pela Transmangueirão. Já o setor A poderá ser alcançado pela Augusto Montenegro.

A partir das 12h, a Avenida Transmangueirão terá sentido único até o Portão F do estacionamento, próximo ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Após o término da partida, o fluxo será invertido, conduzindo os veículos em direção à Avenida Centenário