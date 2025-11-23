Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Ônibus com organizada do Goiás chegam ao Mangueirão para jogo decisivo contra o Remo

Mais de 1.500 visitantes são esperados, enquanto Ministério Público investiga convocação de torcedores rivais.

Caio Maia
fonte

Organizada do Goiás chegando ao Mangueirão (Divulgação)

A chegada ao Mangueirão para o duelo decisivo entre Remo e Goiás, neste domingo (23), ganhou novos contornos de tensão no início da tarde. Três ônibus trazendo membros de uma torcida organizada do clube goiano desembarcaram nas proximidades do estádio, reforçando o clima de rivalidade que já marcava o duelo há alguns dias. A partida encerra a Série B de 2025 e define o futuro das duas equipes na próxima temporada.

São esperados para o jogo cerca de 1.500 torcedores goianos, que ficarão no setor de cadeiras do Lado B do estádio. Para garantir a segurança, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) irão operar um esquema especial de tráfego neste domingo (23). A ação conjunta tem o objetivo de garantir fluidez e segurança na chegada e saída do público.

Escalada

Segundo o jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal+, o Ministério Público do Pará (MPPA) iniciou uma investigação para impedir a presença de torcedores do Paysandu na partida entre Remo e Goiás neste domingo (23). O órgão tomou essa iniciativa após o comentarista goiano Thiago Menezes usar as redes sociais para convocar os bicolores a comparecerem ao Mangueirão para apoiar o Esmeraldino.

"O Ministério Público já se manifestou hoje pela manhã e está atento para que não ocorra, em Belém, o que aconteceu em Florianópolis, na partida contra o Avaí. A brincadeira é legal, a rivalidade é do futebol, mas ela não pode partir da imprensa para dentro de campo ou para a arquibancada", disse o jornalista paraense.

As declarações de Abner vieram à tona horas depois que o jornalista Thiago Menezes divulgou um vídeo em seu Instagram. No vídeo, vestindo a camisa do Paysandu, Menezes lançou a campanha “todos contra o porteiro”, pedindo para a torcida bicolor comparecer ao estádio para apoiar o Goiás no jogo da última rodada da Série B, uma partida crucial que pode colocar ambas as equipes na Primeira Divisão.

 

