Ex-goleiro da Seleção, Júlio César acompanha delegação do Remo em jogo decisivo contra o Goiás

A caminho do Mangueirão para o duelo que decide o futuro na Série B, a delegação do Remo ganhou um “reforço” simbólico e histórico. No ônibus azulino que deixou a concentração rumo ao estádio, uma presença chamou atenção: o ex-goleiro Júlio César, que disputou duas Copas do Mundo pela Seleção Brasileira, está em Belém e acompanhará a partida decisiva deste domingo (23).

O ex-arqueiro, que mantém relação próxima com profissionais do clube, se juntou ao grupo instantes antes da saída da delegação. A presença de Júlio César reforça o clima de mobilização que tomou conta do Remo nas últimas semanas, enquanto o time busca o acesso à Série A diante do Goiás.

Essa é a segunda vez de Júlio César em Belém somente neste ano. Em outubro o ex-goleiro esteve na cidade a convite do executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que é ex-vice-presidente Flamengo, clube onde Júlio César foi revelado.

Do lado esmeraldino, a movimentação também é intensa. A delegação visitante deixou a concentração no mesmo horário, em meio a forte esquema de segurança provocado pela chegada de torcidas organizadas ao Mangueirão. A expectativa é de casa cheia e de uma atmosfera de pressão e apoio que deve marcar todos os minutos da decisão.