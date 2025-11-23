Ex-goleiro da Seleção, Júlio César acompanha delegação do Remo em jogo decisivo contra o Goiás Essa é a segunda vez de Júlio César em Belém somente neste ano. Caio Maia 23.11.25 14h57 Júlio César acompanha delegação azulina. (Wagner Santana / O Liberal) A caminho do Mangueirão para o duelo que decide o futuro na Série B, a delegação do Remo ganhou um “reforço” simbólico e histórico. No ônibus azulino que deixou a concentração rumo ao estádio, uma presença chamou atenção: o ex-goleiro Júlio César, que disputou duas Copas do Mundo pela Seleção Brasileira, está em Belém e acompanhará a partida decisiva deste domingo (23). WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O ex-arqueiro, que mantém relação próxima com profissionais do clube, se juntou ao grupo instantes antes da saída da delegação. A presença de Júlio César reforça o clima de mobilização que tomou conta do Remo nas últimas semanas, enquanto o time busca o acesso à Série A diante do Goiás. VEJA MAIS Hermano azulino: Paraguaio que vive em Belém há 14 anos sonha com acesso do Remo no Mangueirão “Tenho o Remo no coração e vamos subir”, afirma, confiante, antes da partida contra o Goias-GO. Ônibus com organizada do Goiás chegam ao Mangueirão para jogo decisivo contra o Remo Mais de 1.500 visitantes são esperados, enquanto Ministério Público investiga convocação de torcedores rivais. Remo x Goiás: torcedores transformam Mangueirão em palco de festa e provocação Possível dia do acesso movimenta famílias, tradições e provocações. Essa é a segunda vez de Júlio César em Belém somente neste ano. Em outubro o ex-goleiro esteve na cidade a convite do executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que é ex-vice-presidente Flamengo, clube onde Júlio César foi revelado. Do lado esmeraldino, a movimentação também é intensa. A delegação visitante deixou a concentração no mesmo horário, em meio a forte esquema de segurança provocado pela chegada de torcidas organizadas ao Mangueirão. A expectativa é de casa cheia e de uma atmosfera de pressão e apoio que deve marcar todos os minutos da decisão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo júlio césar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44