Guto Ferreira promove mudanças no Remo para confronto contra o Goiás; veja

O técnico Guto Ferreira promoveu algumas mudanças na equipe titular do Clube do Remo para o confronto decisivo da última rodada da Série B. Remo e Goiás se enfrentam às 16h30, no Mangueirão. O Leão Azul precisa vencer e ainda torcer por uma combinação de resultados para conquistar o acesso.

Inicialmente, o Remo tinha três desfalques confirmados: Pedro Castro, Nathan Camargo e Diego Hernandez. Porém, Guto decidiu ampliar as alterações para ajustar a equipe taticamente.

Com isso, o time vai a campo com Pedro Castro na defesa. Kayky Almeida retorna à zaga ao lado de Klaus. Na lateral-esquerda, Sávio aparece como opção, enquanto Cantillo entra no meio-campo. Já no ataque, as novidades são Jaderson e João Pedro, que se juntam a Pedro Rocha na linha de frente.