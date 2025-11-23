Guto Ferreira promove mudanças no Remo para confronto contra o Goiás; veja Sem pelo menos três titulares, o Leão Azul terá novo modelo tático em busca da vitória e acesso O Liberal 23.11.25 15h54 Guto Ferreira fez seis mudanças na equipe titular do Leão Azul. (Thiago Gomes / O Liberal) O técnico Guto Ferreira promoveu algumas mudanças na equipe titular do Clube do Remo para o confronto decisivo da última rodada da Série B. Remo e Goiás se enfrentam às 16h30, no Mangueirão. O Leão Azul precisa vencer e ainda torcer por uma combinação de resultados para conquistar o acesso. ACOMPANHE O LANCE A LANCE DA PARTIDA Inicialmente, o Remo tinha três desfalques confirmados: Pedro Castro, Nathan Camargo e Diego Hernandez. Porém, Guto decidiu ampliar as alterações para ajustar a equipe taticamente. Com isso, o time vai a campo com Pedro Castro na defesa. Kayky Almeida retorna à zaga ao lado de Klaus. Na lateral-esquerda, Sávio aparece como opção, enquanto Cantillo entra no meio-campo. Já no ataque, as novidades são Jaderson e João Pedro, que se juntam a Pedro Rocha na linha de frente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 remo x goiás futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44