Ídolo do Remo, Ageu Sabiá projeta time azulino na Série A: 'Hoje vai ser o acesso do nosso Leão' Equipe azulina entra em campo às 16h30 para jogar contra o Goiás-GO, valendo vaga na elite do futebol brasileiro Aila Beatriz Inete e Fábio Will 23.11.25 15h44 Ex-jogador projeta time azulino na Série A (Fábio Will / O Liberal) A história do futebol paraense é repleta de personagens, e um deles é o eterno Ageu Sabiá, ex-atacante e ídolo do Remo. O ex-jogador, que atuou com a camisa azulina na Série A, hoje acompanha o time do coração na esperança do retorno à elite do futebol nacional. Ao Núcleo de Esporte de O Liberal, o ex-atleta falou sobre a emoção de voltar ao Mangueirão e cravou o acesso do Leão Azul. "É uma satisfação estar aqui no Mangueirão, agora como torcedor, já vim várias vezes como jogador. Estou até arrepiado porque essa torcida é imensa e eu tenho certeza de que hoje vai ser o acesso do nosso Leão", declarou Ageu Sabiá. O ex-jogador, que é natural de Monte Alegre, município localizado no Oeste do Pará, jogou no Remo entre 1993 e 1997. Foi bicampeão paraense e eleito o melhor atacante do estadual de 1996. Também foi artilheiro do tabu de 33 jogos sobre o Paysandu, com sete gols, e ficou entre os goleadores do Campeonato Brasileiro da Série A de 1993, marcando dez gols. Depois de ter ajudado o Leão Azul em campo em muitos momentos, o agora torcedor Ageu Sabiá vai tentar ajudar a levar o clube de volta à Série A da arquibancada, apostando em um 2 a 0 para o Remo. A partida entre Remo e Goiás começa às 16h30, no estádio Mangueirão. O clube azulino precisa de um triunfo e de um tropeço dos adversários Chapecoense-SC e Criciúma-SC.