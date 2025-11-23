Torcedores do Remo de Nova Timboteua viajam mais de 3 horas para duelo contra o Goiás Jogo pode marcar o acesso do Leão Azul à Série A e movimentou torcedores de todos os cantos do Pará Aila Beatriz Inete e Fábio Will 23.11.25 15h09 Torcedores viajaram por mais de 3 horas até Belém (Fábio Will / O Liberal) Não é dia de clássico, mas é dia de jogo decisivo para o Remo. Neste domingo (23), a equipe azulina encara o Goiás-GO no Mangueirão com chances de subir para a Série A. Por isso, milhares de torcedores se movimentaram e viajaram muitos quilômetros para estar presentes no jogo que pode ser histórico para o Leão Azul. Um deles foi o torcedor Anderson Trindade, que, junto de amigos, saiu de Nova Timboteua, nordeste paraense, para torcer pelo clube azulino rumo à primeira divisão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Entre Nova Timboteua e Belém, são cerca de 142 km e três horas de carro. Mas, apesar dos desafios da viagem, os amigos estão contentes por estarem vivenciando esse momento do clube do coração. "Foram três horas de viagem que meus amigos e eu fizemos. Saímos lá de Nova Timboteua. Um sufoco danado. Viemos de lá para prestigiar o Leão rumo à Série A, se Deus quiser", declarou o torcedor. VEJA MAIS Hermano azulino: Paraguaio que vive em Belém há 14 anos sonha com acesso do Remo no Mangueirão “Tenho o Remo no coração e vamos subir”, afirma, confiante, antes da partida contra o Goias-GO. Remo x Goiás: torcedores transformam Mangueirão em palco de festa e provocação Possível dia do acesso movimenta famílias, tradições e provocações. 'É como voltar pra casa': histórias de fé e expectativa na torcida azulina no jogo do século Casais que nasceram remistas, famílias que cruzam o país e crianças que aprenderam cedo a amar o azul-marinho vivem neste domingo a chance de ver o Remo retornar à Série A após 32 anos A partida entre Remo e Goiás começa às 16h30, no Mangueirão. Para subir, o time azulino precisa vencer e contar com um tropeço de Criciúma-SC ou Chapecoense-SC. Apesar do cenário complicado, a torcida azulina promete comparecer em peso no estádio. Os ingressos para as arquibancadas foram esgotados. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33