Torcedores do Remo de Nova Timboteua viajam mais de 3 horas para duelo contra o Goiás

Jogo pode marcar o acesso do Leão Azul à Série A e movimentou torcedores de todos os cantos do Pará

Aila Beatriz Inete e Fábio Will
fonte

Torcedores viajaram por mais de 3 horas até Belém (Fábio Will / O Liberal)

Não é dia de clássico, mas é dia de jogo decisivo para o Remo. Neste domingo (23), a equipe azulina encara o Goiás-GO no Mangueirão com chances de subir para a Série A. Por isso, milhares de torcedores se movimentaram e viajaram muitos quilômetros para estar presentes no jogo que pode ser histórico para o Leão Azul. Um deles foi o torcedor Anderson Trindade, que, junto de amigos, saiu de Nova Timboteua, nordeste paraense, para torcer pelo clube azulino rumo à primeira divisão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Entre Nova Timboteua e Belém, são cerca de 142 km e três horas de carro. Mas, apesar dos desafios da viagem, os amigos estão contentes por estarem vivenciando esse momento do clube do coração.

"Foram três horas de viagem que meus amigos e eu fizemos. Saímos lá de Nova Timboteua. Um sufoco danado. Viemos de lá para prestigiar o Leão rumo à Série A, se Deus quiser", declarou o torcedor.

“Tenho o Remo no coração e vamos subir”, afirma, confiante, antes da partida contra o Goias-GO.

Possível dia do acesso movimenta famílias, tradições e provocações.

Casais que nasceram remistas, famílias que cruzam o país e crianças que aprenderam cedo a amar o azul-marinho vivem neste domingo a chance de ver o Remo retornar à Série A após 32 anos

A partida entre Remo e Goiás começa às 16h30, no Mangueirão. Para subir, o time azulino precisa vencer e contar com um tropeço de Criciúma-SC ou Chapecoense-SC. Apesar do cenário complicado, a torcida azulina promete comparecer em peso no estádio. Os ingressos para as arquibancadas foram esgotados.

