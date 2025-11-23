Torcedores do Remo de Nova Timboteua viajam mais de 3 horas para duelo contra o Goiás

Não é dia de clássico, mas é dia de jogo decisivo para o Remo. Neste domingo (23), a equipe azulina encara o Goiás-GO no Mangueirão com chances de subir para a Série A. Por isso, milhares de torcedores se movimentaram e viajaram muitos quilômetros para estar presentes no jogo que pode ser histórico para o Leão Azul. Um deles foi o torcedor Anderson Trindade, que, junto de amigos, saiu de Nova Timboteua, nordeste paraense, para torcer pelo clube azulino rumo à primeira divisão.

Entre Nova Timboteua e Belém, são cerca de 142 km e três horas de carro. Mas, apesar dos desafios da viagem, os amigos estão contentes por estarem vivenciando esse momento do clube do coração.

"Foram três horas de viagem que meus amigos e eu fizemos. Saímos lá de Nova Timboteua. Um sufoco danado. Viemos de lá para prestigiar o Leão rumo à Série A, se Deus quiser", declarou o torcedor.

A partida entre Remo e Goiás começa às 16h30, no Mangueirão. Para subir, o time azulino precisa vencer e contar com um tropeço de Criciúma-SC ou Chapecoense-SC. Apesar do cenário complicado, a torcida azulina promete comparecer em peso no estádio. Os ingressos para as arquibancadas foram esgotados.