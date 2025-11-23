Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Torcedor do Remo se veste de 'Anjo da Guarda' e provoca rival: 'Vai morrer de olho duro'

Frederico Santoni se fantasiou para o duelo contra o Goiás-GO para mandar energias positivas para o Leão Azul

Aila Beatriz Inete e Fábio Will
fonte

Torcedor demonstrou confiança no acesso azulino (Fábio Will)

O estádio é um palco cheio para a irreverência e, no jogo entre Remo e Goiás, válido pela 38ª rodada da Série B, não podia ser diferente. O torcedor azulino Frederico Santoni, de 34 anos, foi fantasiado de "Anjo da Guarda" e, além de mandar energias positivas para "proteger" o Leão Azul, não perdeu a oportunidade de cutucar o Paysandu, maior rival do time azulino e que foi rebaixado para a terceira divisão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Rumo à elite. Hoje tem escudo de proteção para o Leão. Proteção divina", disse o torcedor. "Hoje não tem nada. Hoje o secador vai morrer de olho duro", brincou.

O time azulino, de fato, vai precisar de todo esse apoio e proteção divina. Para conquistar o tão sonhado acesso, o Remo precisa vencer o Goiás e torcer para que a Chapecoense-SC ou o Criciúma-SC tropecem nessa rodada. A equipe é a sexta colocada na tabela, com 59 pontos, enquanto o clube goiano é o quarto, com 61.

VEJA MAIS 

image Torcedores do Remo de Nova Timboteua viajam mais de 3 horas para duelo contra o Goiás
Jogo pode marcar o acesso do Leão Azul à Série A e movimentou torcedores de todos os cantos do Pará

image Remo x Goiás: torcedores transformam Mangueirão em palco de festa e provocação
Possível dia do acesso movimenta famílias, tradições e provocações.

image Remo x Goiás: torcedores transformam Mangueirão em palco de festa e provocação
Possível dia do acesso movimenta famílias, tradições e provocações.

Milhares de torcedores do Remo se concentram ao redor do estádio no pré-jogo. A bola rola às 16h30, e é esperado um Mangueirão lotado para o duelo contra o Esmeraldino, já que os ingressos para as arquibancadas foram todos vendidos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Ele fica?

Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha

Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe

24.11.25 12h46

Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu

Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul

24.11.25 12h05

Futebol

Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida

Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico

24.11.25 11h20

futebol

'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo

Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano

24.11.25 10h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão'

Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino

24.11.25 8h56

EXCLUSIVO!

Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal

Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro

23.11.25 22h38

Futebol

Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado'

O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos

23.11.25 20h33

futebol

'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo

Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano

24.11.25 10h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda