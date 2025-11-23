Torcedor do Remo se veste de 'Anjo da Guarda' e provoca rival: 'Vai morrer de olho duro'

O estádio é um palco cheio para a irreverência e, no jogo entre Remo e Goiás, válido pela 38ª rodada da Série B, não podia ser diferente. O torcedor azulino Frederico Santoni, de 34 anos, foi fantasiado de "Anjo da Guarda" e, além de mandar energias positivas para "proteger" o Leão Azul, não perdeu a oportunidade de cutucar o Paysandu, maior rival do time azulino e que foi rebaixado para a terceira divisão.

"Rumo à elite. Hoje tem escudo de proteção para o Leão. Proteção divina", disse o torcedor. "Hoje não tem nada. Hoje o secador vai morrer de olho duro", brincou.

O time azulino, de fato, vai precisar de todo esse apoio e proteção divina. Para conquistar o tão sonhado acesso, o Remo precisa vencer o Goiás e torcer para que a Chapecoense-SC ou o Criciúma-SC tropecem nessa rodada. A equipe é a sexta colocada na tabela, com 59 pontos, enquanto o clube goiano é o quarto, com 61.

Milhares de torcedores do Remo se concentram ao redor do estádio no pré-jogo. A bola rola às 16h30, e é esperado um Mangueirão lotado para o duelo contra o Esmeraldino, já que os ingressos para as arquibancadas foram todos vendidos.