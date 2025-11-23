Torcedor do Remo se veste de 'Anjo da Guarda' e provoca rival: 'Vai morrer de olho duro' Frederico Santoni se fantasiou para o duelo contra o Goiás-GO para mandar energias positivas para o Leão Azul Aila Beatriz Inete e Fábio Will 23.11.25 15h28 Torcedor demonstrou confiança no acesso azulino (Fábio Will) O estádio é um palco cheio para a irreverência e, no jogo entre Remo e Goiás, válido pela 38ª rodada da Série B, não podia ser diferente. O torcedor azulino Frederico Santoni, de 34 anos, foi fantasiado de "Anjo da Guarda" e, além de mandar energias positivas para "proteger" o Leão Azul, não perdeu a oportunidade de cutucar o Paysandu, maior rival do time azulino e que foi rebaixado para a terceira divisão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "Rumo à elite. Hoje tem escudo de proteção para o Leão. Proteção divina", disse o torcedor. "Hoje não tem nada. Hoje o secador vai morrer de olho duro", brincou. O time azulino, de fato, vai precisar de todo esse apoio e proteção divina. Para conquistar o tão sonhado acesso, o Remo precisa vencer o Goiás e torcer para que a Chapecoense-SC ou o Criciúma-SC tropecem nessa rodada. A equipe é a sexta colocada na tabela, com 59 pontos, enquanto o clube goiano é o quarto, com 61. VEJA MAIS Torcedores do Remo de Nova Timboteua viajam mais de 3 horas para duelo contra o Goiás Jogo pode marcar o acesso do Leão Azul à Série A e movimentou torcedores de todos os cantos do Pará Remo x Goiás: torcedores transformam Mangueirão em palco de festa e provocação Possível dia do acesso movimenta famílias, tradições e provocações. Remo x Goiás: torcedores transformam Mangueirão em palco de festa e provocação Possível dia do acesso movimenta famílias, tradições e provocações. Milhares de torcedores do Remo se concentram ao redor do estádio no pré-jogo. A bola rola às 16h30, e é esperado um Mangueirão lotado para o duelo contra o Esmeraldino, já que os ingressos para as arquibancadas foram todos vendidos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44