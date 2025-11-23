Jogadores do Remo chegam ao Mangueirão para duelo decisivo contra o Goiás-GO

A torcida do Remo recebeu, com bastante festa, a delegação azulina que chegou ao estádio Mangueirão na tarde deste domingo (23), para a partida decisiva contra o Goiás, pela última rodada da Série B do Brasileirão. O duelo pode marcar o retorno do clube à Primeira Divisão pela primeira vez em 32 anos.

O ônibus azulino chegou por volta das 15h10, 1h20 antes do início do jogo. Vários torcedores rodearam o veículo, com bandeiras, fogos de artifício e entoando cantos da torcida.

A derrota para o Avaí, no último sábado (15), fez o Remo despencar para a 6ª posição na Série B justamente na reta decisiva do campeonato. A equipe paraense segue viva na briga pelo acesso, mas a situação, que chegou a estar bem encaminhada, agora depende de uma combinação de resultados na última rodada.

O jogo contra o Goiás virou uma decisão dupla: o Remo precisa vencer e ainda torcer que Criciúma ou Chapecoense tropecem para encerrar o ano no G4.