Remo

Jogadores do Remo chegam ao Mangueirão para duelo decisivo contra o Goiás-GO

Partida pode marcar o retorno do clube à Primeira Divisão pela primeira vez em 32 anos.

Caio Maia
Delegação do Remo chega ao Mangueirão para partida contra o Goiás. (Divulgação)

A torcida do Remo recebeu, com bastante festa, a delegação azulina que chegou ao estádio Mangueirão na tarde deste domingo (23), para a partida decisiva contra o Goiás, pela última rodada da Série B do Brasileirão. O duelo pode marcar o retorno do clube à Primeira Divisão pela primeira vez em 32 anos. 

O ônibus azulino chegou por volta das 15h10, 1h20 antes do início do jogo. Vários torcedores rodearam o veículo, com bandeiras, fogos de artifício e entoando cantos da torcida. 

A derrota para o Avaí, no último sábado (15), fez o Remo despencar para a 6ª posição na Série B justamente na reta decisiva do campeonato. A equipe paraense segue viva na briga pelo acesso, mas a situação, que chegou a estar bem encaminhada, agora depende de uma combinação de resultados na última rodada. 

O jogo contra o Goiás virou uma decisão dupla: o Remo precisa vencer e ainda torcer que Criciúma ou Chapecoense tropecem para encerrar o ano no G4.

Remo
.
