Jogadores do Remo chegam ao Mangueirão para duelo decisivo contra o Goiás-GO Partida pode marcar o retorno do clube à Primeira Divisão pela primeira vez em 32 anos. Caio Maia 23.11.25 15h23 Delegação do Remo chega ao Mangueirão para partida contra o Goiás. (Divulgação) A torcida do Remo recebeu, com bastante festa, a delegação azulina que chegou ao estádio Mangueirão na tarde deste domingo (23), para a partida decisiva contra o Goiás, pela última rodada da Série B do Brasileirão. O duelo pode marcar o retorno do clube à Primeira Divisão pela primeira vez em 32 anos. O ônibus azulino chegou por volta das 15h10, 1h20 antes do início do jogo. Vários torcedores rodearam o veículo, com bandeiras, fogos de artifício e entoando cantos da torcida. VEJA MAIS Torcedores do Remo de Nova Timboteua viajam mais de 3 horas para duelo contra o Goiás Jogo pode marcar o acesso do Leão Azul à Série A e movimentou torcedores de todos os cantos do Pará Ex-goleiro da Seleção, Júlio César acompanha delegação do Remo em jogo decisivo contra o Goiás Essa é a segunda vez de Júlio César em Belém somente neste ano. Hermano azulino: Paraguaio que vive em Belém há 14 anos sonha com acesso do Remo no Mangueirão "Tenho o Remo no coração e vamos subir", afirma, confiante, antes da partida contra o Goias-GO. A derrota para o Avaí, no último sábado (15), fez o Remo despencar para a 6ª posição na Série B justamente na reta decisiva do campeonato. A equipe paraense segue viva na briga pelo acesso, mas a situação, que chegou a estar bem encaminhada, agora depende de uma combinação de resultados na última rodada. O jogo contra o Goiás virou uma decisão dupla: o Remo precisa vencer e ainda torcer que Criciúma ou Chapecoense tropecem para encerrar o ano no G4. ÚLTIMAS EM REMO Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44