Guto Ferreira fala de mudanças no Remo: 'Não podemos chorar os guerreiros que não vão pra guerra' Treinador promoveu seis mudanças na equipe para o jogo de hoje O Liberal 23.11.25 16h27 Jogadores reunidos momentos antes do jogo (Wagner Santana/O Liberal) Minutos antes de entrar no Mangueirão para o jogo mais aguardado pelo clube em três décadas, Guto Ferreira concedeu uma breve entrevista para a ESPN comentando as seis alterações na escalação, algumas por suspensão, outras por opção técnica, em um duelo que pode recolocar o clube na Série A após 32 anos. ACOMPANHE O LANCE A LANCE DA PARTIDA "Nós não podemos chorar os guerreiros que não vão pra guerra, nós temos que exaltar aqueles que vão, e é isso que nós estamos fazendo", afirmou o treinador, em tom de mobilização. Guto optou por sacar Reynaldo e escalar Kayky ao lado de Klaus, decisão tratada internamente como técnica. Nas laterais, o treinador retoma a formação que considera mais segura, com Pedro Costa pela direita e Sávio novamente pela esquerda, após ficar de fora no último jogo. No meio ao lado de Panagiotis, Cantillo ganha sua primeira oportunidade com o treinador, pois não tinha sido utilizado nem mesmo no decorrer dos jogos. Para alcançar o acesso, o Remo precisa vencer o Goiás e torcer por um tropeço da Chapecoense ou do Criciúma, que jogam no mesmo horário.