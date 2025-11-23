Capa Jornal Amazônia
Guto Ferreira fala de mudanças no Remo: 'Não podemos chorar os guerreiros que não vão pra guerra'

Treinador promoveu seis mudanças na equipe para o jogo de hoje

O Liberal
fonte

Jogadores reunidos momentos antes do jogo (Wagner Santana/O Liberal)

Minutos antes de entrar no Mangueirão para o jogo mais aguardado pelo clube em três décadas, Guto Ferreira concedeu uma breve entrevista para a ESPN comentando as seis alterações na escalação, algumas por suspensão, outras por opção técnica, em um duelo que pode recolocar o clube na Série A após 32 anos.

ACOMPANHE O LANCE A LANCE DA PARTIDA

“Nós não podemos chorar os guerreiros que não vão pra guerra, nós temos que exaltar aqueles que vão, e é isso que nós estamos fazendo”, afirmou o treinador, em tom de mobilização.

Guto optou por sacar Reynaldo e escalar Kayky ao lado de Klaus, decisão tratada internamente como técnica. Nas laterais, o treinador retoma a formação que considera mais segura, com Pedro Costa pela direita e Sávio novamente pela esquerda, após ficar de fora no último jogo. No meio ao lado de Panagiotis, Cantillo ganha sua primeira oportunidade com o treinador, pois não tinha sido utilizado nem mesmo no decorrer dos jogos.

Para alcançar o acesso, o Remo precisa vencer o Goiás e torcer por um tropeço da Chapecoense ou do Criciúma, que jogam no mesmo horário.

Palavras-chave

clube do remo

série b 2025

Remo
