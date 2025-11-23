Paysandu encara o Athletic em despedida melancólica na Série B

O Paysandu faz neste domingo, às 16h30, na Arena Sicredi, o último jogo pela Série B. A partida contra o Athletic encerra uma campanha marcada por erros, oscilações e um rebaixamento confirmado com antecedência. Com 28 pontos, o time bicolor foi o primeiro a cair para a Série C e tenta ao menos deixar uma boa impressão na rodada final.

Para isso, o técnico Ignácio Neto precisará reorganizar a equipe. Dois jogadores que foram titulares no empate por 2 a 2 com o Amazonas estão fora: André Lima, autor de um dos gols na partida passada, e Marlon, peça constante na equipe durante a temporada. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão.

Outra dúvida é o zagueiro Quintana. Titular nos dois jogos sob o comando do treinador, ele deixou o campo com dores e depende de avaliação médica para saber se entra em campo.

Do outro lado, o Athletic vive a tensão da luta contra o rebaixamento e encara o duelo como decisivo. O time ocupa a 15ª posição, com 41 pontos, e garante permanência na Série B em caso de vitória. Se empatar ou perder, precisará acompanhar os resultados de Botafogo-SP e Ferroviária para saber se escapa da queda.

A equipe mineira terá reforços importantes. O técnico Rui Duarte volta a contar com Sidimar, Yuri Silva e Sandry, que cumpriram suspensão na rodada anterior. O atacante Alessio da Cruz também retorna após servir a seleção de Cabo Verde. Todos devem começar jogando.

Mas há baixas. Marcelo Ajul, Fernando Martinez e Neto Costa receberam o terceiro amarelo no empate com o Coritiba e estão fora. Enquanto o Paysandu tenta fechar a temporada com dignidade após a queda precoce, o Athletic joga pela própria sobrevivência na Série B.

Ficha Técnica

Data: 23/11/2025

Hora: 16h30

Local: Arena Sicred

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

Athletic: Adriel, Sidimar, Jhonathan, Wesley Gasolina; Yuri, Sandry, Alessio da Cruz, Douglas; Maicon, Guilherme Cachoeira, Rafael Tavares; Welinton.

Técnico: Rui Duarte

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Quintana (Lucca Carvalho), Novillo, Reverson; Gustavo Nicola, Pedro Gonçalves, Denilson; Marcelinho, Wendel, Carlos Eduardo.

Técnico: Ignácio Neto