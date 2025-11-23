Paysandu encara o Athletic em despedida melancólica na Série B Já rebaixado na lanterna da competição, os bicolores fazem o último confronto com a expectativa de uma saída honrosa fora de casa O Liberal 23.11.25 8h00 O Papão pega o Athletic fora de casa pela última rodada da Série B. (Igor Mota / O Liberal) O Paysandu faz neste domingo, às 16h30, na Arena Sicredi, o último jogo pela Série B. A partida contra o Athletic encerra uma campanha marcada por erros, oscilações e um rebaixamento confirmado com antecedência. Com 28 pontos, o time bicolor foi o primeiro a cair para a Série C e tenta ao menos deixar uma boa impressão na rodada final. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Para isso, o técnico Ignácio Neto precisará reorganizar a equipe. Dois jogadores que foram titulares no empate por 2 a 2 com o Amazonas estão fora: André Lima, autor de um dos gols na partida passada, e Marlon, peça constante na equipe durante a temporada. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão. Outra dúvida é o zagueiro Quintana. Titular nos dois jogos sob o comando do treinador, ele deixou o campo com dores e depende de avaliação médica para saber se entra em campo. Do outro lado, o Athletic vive a tensão da luta contra o rebaixamento e encara o duelo como decisivo. O time ocupa a 15ª posição, com 41 pontos, e garante permanência na Série B em caso de vitória. Se empatar ou perder, precisará acompanhar os resultados de Botafogo-SP e Ferroviária para saber se escapa da queda. VEJA MAIS Paysandu rescinde contrato com volante paraguaio Ramón Martínez Jogador atuou 26 vezes pelo clube e integra lista de desligamentos; Papão também confirma renovações para 2025 Contra o Paysandu, Athletic-MG busca resultado para seguir na Série B Diferente do Papão, equipe mineira ainda luta pela permanência na Segundona Em reformulação, Paysandu deve anunciar novo técnico até a próxima semana Papão está no mercado em busca de um comandante para assumir a equipe e lutar pelo acesso na Série C A equipe mineira terá reforços importantes. O técnico Rui Duarte volta a contar com Sidimar, Yuri Silva e Sandry, que cumpriram suspensão na rodada anterior. O atacante Alessio da Cruz também retorna após servir a seleção de Cabo Verde. Todos devem começar jogando. Mas há baixas. Marcelo Ajul, Fernando Martinez e Neto Costa receberam o terceiro amarelo no empate com o Coritiba e estão fora. Enquanto o Paysandu tenta fechar a temporada com dignidade após a queda precoce, o Athletic joga pela própria sobrevivência na Série B. Ficha Técnica Data: 23/11/2025 Hora: 16h30 Local: Arena Sicred Árbitro: Anderson Daronco (RS) Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS) VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE) Athletic: Adriel, Sidimar, Jhonathan, Wesley Gasolina; Yuri, Sandry, Alessio da Cruz, Douglas; Maicon, Guilherme Cachoeira, Rafael Tavares; Welinton. Técnico: Rui Duarte Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Quintana (Lucca Carvalho), Novillo, Reverson; Gustavo Nicola, Pedro Gonçalves, Denilson; Marcelinho, Wendel, Carlos Eduardo. Técnico: Ignácio Neto Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 paysandu futebol brasileiro jornal amazônia athletic x paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU VERGONHA Paysandu leva virada do Athletic e encerra campanha humilhante na Série B A vitória que salvou os mineiros da queda e manteve o time na segunda divisão, rebaixando a Ferroviária 23.11.25 18h48 Futebol Paysandu encara o Athletic em despedida melancólica na Série B Já rebaixado na lanterna da competição, os bicolores fazem o último confronto com a expectativa de uma saída honrosa fora de casa 23.11.25 8h00 SÉRIE B Paysandu tenta fechar Série B com vitória fora de casa contra o Athletic-MG Papão conquistou mais pontos como visitante do que na Curuzu e vê no frágil desempenho do rival em casa uma oportunidade de encerrar o ano com dignidade 21.11.25 18h17 copa do brasil Paysandu perde nos pênaltis e América-MG avança para a semifinal da Copa do Brasil Sub-20 Papão vence no tempo normal, mas desperdiça duas cobranças e se despede da competição na Curuzu 19.11.25 18h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44