Paysandu rescinde contrato com volante paraguaio Ramón Martínez

O Paysandu segue avançando no processo de reformulação do elenco para a disputa da Série C de 2026. Nesta semana, o clube oficializou a rescisão contratual do volante paraguaio Ramón Martínez, que teve a saída registrada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Martínez chegou à Curuzu em janeiro, após duas temporadas no Olimpia-PAR. Pelo Papão, disputou 26 partidas entre Parazão, Copa Verde e Série B. Sua última atuação foi na 24ª rodada, contra o CRB. O jogador integra a lista de atletas que estão deixando o clube, que já conta com Dudu Vieira, Denner, Ronaldo Henrique, Thiago Heleno e Diogo Oliveira. Outros nomes, como os atacantes Rossi e Pedro Delvalle, também devem negociar rescisão.

Rescisão foi publicada no BID da Cbf (Foto: Reprodução/BID CBF)

Enquanto avança no planejamento da próxima temporada, o Paysandu se prepara para o último compromisso da Série B. Já rebaixado, o time enfrenta o Athletic-MG, no domingo (23), em jogo que pode ser decisivo para o clube mineiro na luta contra a queda.