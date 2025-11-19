Paysandu rescinde contrato com volante paraguaio Ramón Martínez Jogador atuou 26 vezes pelo clube e integra lista de desligamentos; Papão também confirma renovações para 2025 Iury Costa 19.11.25 16h11 Meia atuou em 26 jogos peli time. (Ascom Paysandu) O Paysandu segue avançando no processo de reformulação do elenco para a disputa da Série C de 2026. Nesta semana, o clube oficializou a rescisão contratual do volante paraguaio Ramón Martínez, que teve a saída registrada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Martínez chegou à Curuzu em janeiro, após duas temporadas no Olimpia-PAR. Pelo Papão, disputou 26 partidas entre Parazão, Copa Verde e Série B. Sua última atuação foi na 24ª rodada, contra o CRB. O jogador integra a lista de atletas que estão deixando o clube, que já conta com Dudu Vieira, Denner, Ronaldo Henrique, Thiago Heleno e Diogo Oliveira. Outros nomes, como os atacantes Rossi e Pedro Delvalle, também devem negociar rescisão. Rescisão foi publicada no BID da Cbf (Foto: Reprodução/BID CBF) Enquanto avança no planejamento da próxima temporada, o Paysandu se prepara para o último compromisso da Série B. Já rebaixado, o time enfrenta o Athletic-MG, no domingo (23), em jogo que pode ser decisivo para o clube mineiro na luta contra a queda. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b rescisão esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU copa do brasil Paysandu perde nos pênaltis e América-MG avança para a semifinal da Copa do Brasil Sub-20 Papão vence no tempo normal, mas desperdiça duas cobranças e se despede da competição na Curuzu 19.11.25 18h46 Paysandu rescinde contrato com volante paraguaio Ramón Martínez Jogador atuou 26 vezes pelo clube e integra lista de desligamentos; Papão também confirma renovações para 2025 19.11.25 16h11 Futebol Contra o Paysandu, Athletic-MG busca resultado para seguir na Série B Diferente do Papão, equipe mineira ainda luta pela permanência na Segundona 19.11.25 10h25 JOGÃO Paysandu encara o América-MG na Curuzu em busca de vaga inédita na semi da Copa do Brasil Sub-20 Papão precisa reverter a derrota por 1 a 0 do jogo de ida; ingressos seguem à venda com preços promocionais até o dia da partida 18.11.25 20h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19