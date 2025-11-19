Contra o Paysandu, Athletic-MG busca resultado para seguir na Série B Diferente do Papão, equipe mineira ainda luta pela permanência na Segundona O Liberal 19.11.25 10h25 Papão cumpre tabela enquanto o Athletic precisa do resultado pra seguir na Série B (Jorge Luís Totti/Paysandu) Para encerrar a sua participação na Série B, o Paysandu vai encarar o Athletic-MG na última rodada, no próximo domingo (23), em São João del Rei. Mas, diferente do Bicola, o time mineiro vai para o jogo para brigar pela permanência na Segundona. Por isso, a partida não será apenas para cumprir tabela, e o Esquadrão de Aço buscará o triunfo para seguir na Segunda Divisão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Atualmente, três equipes estão com o rebaixamento confirmado: Paysandu, Volta Redonda-RJ e Amazonas-AM. Assim, resta apenas uma vaga aberta, e Athletic, Botafogo-SP e Ferroviária-SP estão na disputa para ver quem vai se livrar da Série C. O Esquadrão de Aço é o 15º colocado, com 41 pontos - a mesma pontuação do Botafogo-SP, que é o 16º. A Locomotiva é a 17ª na tabela e tem 40 pontos. Assim, o Athletic precisa apenas de uma vitória simples para assegurar a sua permanência na Segundona. O triunfo deixaria o time mineiro com 44 pontos. Em caso de empate, o clube teria que depender do tropeço dos rivais, assim como se perder para o Papão. No primeiro turno, na 19ª rodada, as equipes ficaram no empate por 1 a 1, na Curuzu. VEJA MAIS Em reformulação, Paysandu deve anunciar novo técnico até a próxima semana Papão está no mercado em busca de um comandante para assumir a equipe e lutar pelo acesso na Série C Paysandu terá dois desfalques confirmados na despedida da Série B contra o Athletic-MG André Lima e Marlon estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo; zagueiro Quintana preocupa e será reavaliado após sair lesionado Paysandu é um dos clubes mais rebaixados da Série B; entenda Papão se une a ABC e Vila Nova no ranking negativo no formato de pontos corridos da Segundona Vale destacar que o Esquadrão de Aço foi o vice-campeão da Terceirona de 2024; o campeão foi o já rebaixado Volta Redonda. Até o momento, o Athletic soma 11 vitórias, oito empates e 18 derrotas no campeonato. Já o Paysandu não briga por mais nada. O time bicolor é o lanterna da competição e conquistou apenas cinco triunfos na disputa até então. O Bicola foi rebaixado com três rodadas de antecedência e, para o clube, o jogo é apenas para cumprir tabela. A partida ocorre às 16h30 do próximo domingo (23). O jogo terá cobertura e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU copa do brasil Paysandu perde nos pênaltis e América-MG avança para a semifinal da Copa do Brasil Sub-20 Papão vence no tempo normal, mas desperdiça duas cobranças e se despede da competição na Curuzu 19.11.25 18h46 Paysandu rescinde contrato com volante paraguaio Ramón Martínez Jogador atuou 26 vezes pelo clube e integra lista de desligamentos; Papão também confirma renovações para 2025 19.11.25 16h11 Futebol Contra o Paysandu, Athletic-MG busca resultado para seguir na Série B Diferente do Papão, equipe mineira ainda luta pela permanência na Segundona 19.11.25 10h25 JOGÃO Paysandu encara o América-MG na Curuzu em busca de vaga inédita na semi da Copa do Brasil Sub-20 Papão precisa reverter a derrota por 1 a 0 do jogo de ida; ingressos seguem à venda com preços promocionais até o dia da partida 18.11.25 20h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19