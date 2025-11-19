Contra o Paysandu, Athletic-MG busca resultado para seguir na Série B

Para encerrar a sua participação na Série B, o Paysandu vai encarar o Athletic-MG na última rodada, no próximo domingo (23), em São João del Rei. Mas, diferente do Bicola, o time mineiro vai para o jogo para brigar pela permanência na Segundona. Por isso, a partida não será apenas para cumprir tabela, e o Esquadrão de Aço buscará o triunfo para seguir na Segunda Divisão.

Atualmente, três equipes estão com o rebaixamento confirmado: Paysandu, Volta Redonda-RJ e Amazonas-AM. Assim, resta apenas uma vaga aberta, e Athletic, Botafogo-SP e Ferroviária-SP estão na disputa para ver quem vai se livrar da Série C.

O Esquadrão de Aço é o 15º colocado, com 41 pontos - a mesma pontuação do Botafogo-SP, que é o 16º. A Locomotiva é a 17ª na tabela e tem 40 pontos. Assim, o Athletic precisa apenas de uma vitória simples para assegurar a sua permanência na Segundona. O triunfo deixaria o time mineiro com 44 pontos. Em caso de empate, o clube teria que depender do tropeço dos rivais, assim como se perder para o Papão.

No primeiro turno, na 19ª rodada, as equipes ficaram no empate por 1 a 1, na Curuzu.

Vale destacar que o Esquadrão de Aço foi o vice-campeão da Terceirona de 2024; o campeão foi o já rebaixado Volta Redonda.

Até o momento, o Athletic soma 11 vitórias, oito empates e 18 derrotas no campeonato. Já o Paysandu não briga por mais nada. O time bicolor é o lanterna da competição e conquistou apenas cinco triunfos na disputa até então. O Bicola foi rebaixado com três rodadas de antecedência e, para o clube, o jogo é apenas para cumprir tabela.

A partida ocorre às 16h30 do próximo domingo (23). O jogo terá cobertura e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.