Paysandu renova contrato de zagueiro promessa das categorias de base

O Paysandu oficializou, nesta sexta-feira (2), a renovação contratual do zagueiro Luccão, atleta formado nas divisões de base do clube. Com o novo acordo, o defensor seguirá na Curuzu por mais uma temporada.

Natural do Rio de Janeiro (RJ), Luccão tem 22 anos e atuou em oito partidas pela equipe profissional ao longo da temporada 2025. Revelado pelo próprio Paysandu, o jogador integra o elenco que passa por grande reformulação após o rebaixamento para a Série C do Brasileirão.

Para 2026, o zagueiro projetou metas coletivas e destacou a identificação com o clube. “Fico muito feliz de renovar com o Paysandu, um clube que tenho um carinho enorme, onde me profissionalizei. Espero que 2026 seja um ano abençoado para nós, que possamos conquistar o acesso e títulos”, afirmou.

Mais cedo o clube havia anunciado a contratação do volante Henrico, da Tuna Luso, de 20 anos. O jogador havia sido o capitão da Águia do Souza na conquista do Campeonato Paraense Sub-20 de 2025.