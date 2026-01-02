Paysandu renova contrato de zagueiro promessa das categorias de base Luccão tem 22 anos e atuou em oito partidas pela equipe profissional ao longo da temporada 2025 Caio Maia 02.01.26 20h10 Luccão, zagueiro do Paysandu (Jorge Luís Totti/ Ascom Paysandu) O Paysandu oficializou, nesta sexta-feira (2), a renovação contratual do zagueiro Luccão, atleta formado nas divisões de base do clube. Com o novo acordo, o defensor seguirá na Curuzu por mais uma temporada. Natural do Rio de Janeiro (RJ), Luccão tem 22 anos e atuou em oito partidas pela equipe profissional ao longo da temporada 2025. Revelado pelo próprio Paysandu, o jogador integra o elenco que passa por grande reformulação após o rebaixamento para a Série C do Brasileirão. Para 2026, o zagueiro projetou metas coletivas e destacou a identificação com o clube. “Fico muito feliz de renovar com o Paysandu, um clube que tenho um carinho enorme, onde me profissionalizei. Espero que 2026 seja um ano abençoado para nós, que possamos conquistar o acesso e títulos”, afirmou. Mais cedo o clube havia anunciado a contratação do volante Henrico, da Tuna Luso, de 20 anos. O jogador havia sido o capitão da Águia do Souza na conquista do Campeonato Paraense Sub-20 de 2025. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 Futebol Paysandu renova contrato de zagueiro promessa das categorias de base Luccão tem 22 anos e atuou em oito partidas pela equipe profissional ao longo da temporada 2025 02.01.26 20h10 Futebol Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 02.01.26 19h39 FUTEBOL Após cobrar R$ 4 milhões do Paysandu, volante não passa em exames físicos e deixa o Náutico Volante Leandro Vilela teve uma "passagem relâmpago" pelo Timbu 02.01.26 11h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 FUTEBOL Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo 04.01.26 10h57 REFORÇO Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 03.01.26 18h11