Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu renova contrato de zagueiro promessa das categorias de base

Luccão tem 22 anos e atuou em oito partidas pela equipe profissional ao longo da temporada 2025

Caio Maia
fonte

Luccão, zagueiro do Paysandu (Jorge Luís Totti/ Ascom Paysandu)

O Paysandu oficializou, nesta sexta-feira (2), a renovação contratual do zagueiro Luccão, atleta formado nas divisões de base do clube. Com o novo acordo, o defensor seguirá na Curuzu por mais uma temporada.

Natural do Rio de Janeiro (RJ), Luccão tem 22 anos e atuou em oito partidas pela equipe profissional ao longo da temporada 2025. Revelado pelo próprio Paysandu, o jogador integra o elenco que passa por grande reformulação após o rebaixamento para a Série C do Brasileirão.

Para 2026, o zagueiro projetou metas coletivas e destacou a identificação com o clube. “Fico muito feliz de renovar com o Paysandu, um clube que tenho um carinho enorme, onde me profissionalizei. Espero que 2026 seja um ano abençoado para nós, que possamos conquistar o acesso e títulos”, afirmou.

Mais cedo o clube havia anunciado a contratação do volante Henrico, da Tuna Luso, de 20 anos. O jogador havia sido o capitão da Águia do Souza na conquista do Campeonato Paraense Sub-20 de 2025. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026

O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo.

04.01.26 9h00

Futebol

Paysandu renova contrato de zagueiro promessa das categorias de base

Luccão tem 22 anos e atuou em oito partidas pela equipe profissional ao longo da temporada 2025

02.01.26 20h10

Futebol

Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso

Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 

02.01.26 19h39

FUTEBOL

Após cobrar R$ 4 milhões do Paysandu, volante não passa em exames físicos e deixa o Náutico

Volante Leandro Vilela teve uma "passagem relâmpago" pelo Timbu

02.01.26 11h27

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026

O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo.

04.01.26 9h00

FUTEBOL

Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C

Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais

04.01.26 8h00

FUTEBOL

Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe'

Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo

04.01.26 10h57

REFORÇO

Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026

Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026

03.01.26 18h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda