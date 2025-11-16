Paysandu é um dos clubes mais rebaixados da Série B; entenda

Desde 2006, quando o formato de pontos corridos se consolidou nas divisões nacionais do futebol brasileiro, o Paysandu acumula quatro rebaixamentos da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. Este histórico negativo posiciona o time paraense como um dos três clubes com mais quedas para a terceira divisão nesse período.

As quedas do Paysandu da Série B

O Paysandu foi rebaixado da Série B para a Série C em quatro ocasiões distintas. As quedas ocorreram nos anos de 2006, 2013, 2018 e 2025.

A primeira delas, dentro do período analisado, aconteceu no Campeonato Brasileiro da Série B de 2006. Naquela temporada, o clube finalizou a competição entre os quatro últimos colocados. Este rebaixamento foi o segundo consecutivo para o Paysandu, que havia disputado a Série A no ano anterior, em 2005. Em 2006, o time de Belém foi rebaixado junto com Guarani-SP, São Raimundo-AM e Vila Nova-GO.

O clube voltaria a cair para a Série C no Campeonato Brasileiro da Série B de 2013. Naquela edição, o Paysandu terminou na 18ª posição. A equipe foi rebaixada com Guaratinguetá-SP, São Caetano-SP e ASA-AL.

O terceiro rebaixamento ocorreu no Campeonato Brasileiro da Série B de 2018. A queda foi confirmada na última rodada da competição, após o Paysandu perder por 5 a 2 para o Atlético Goianiense, em partida realizada em casa, na Curuzu. Os outros clubes rebaixados para a Série C de 2019 foram o Sampaio Corrêa-MA, o Juventude-RS e o Boa Esporte-MG.

O mais recente rebaixamento bicolor foi neste ano, quando o Paysandu terminou a Série B de 2025 na lanterna, mesmo antes do campeonato acabar. A campanha foi marcada pelo pior desempenho do clube na história dos pontos corridos da competição, com queda confirmada por antecipação.

ABC e Vila Nova lideram ranking de rebaixamentos na era dos pontos corridos

No recorte das edições da Série B entre 2006 e 2024, período dos pontos corridos, os times que mais foram rebaixados para a Série C são o ABC e o Vila Nova. Ambos acumulam quatro quedas cada.

O ABC foi rebaixado em 2009, 2015, 2017 e, mais recentemente, em 2023. Em 2025, o time potiguar foi rebaixado para a Série D de 2026.

foi rebaixado em 2009, 2015, 2017 e, mais recentemente, em 2023. Em 2025, o time potiguar foi rebaixado para a Série D de 2026. O Vila Nova registrou suas quedas em 2006, 2011, 2014 e 2019. O clube goiano atualmente está na Série B, mas sem chances de acesso ou risco de um novo rebaixamento.

Os clubes que registram três rebaixamentos no mesmo período são o Guarani e o Sampaio Corrêa.

O Guarani , por exemplo, teve rebaixamentos em 2006, 2012 e 2024.

, por exemplo, teve rebaixamentos em 2006, 2012 e 2024. O Sampaio Corrêa caiu em 2016, 2018 e 2023.