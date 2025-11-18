Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Em reformulação, Paysandu deve anunciar novo técnico até a próxima semana

Papão está no mercado em busca de um comandante para assumir a equipe e lutar pelo acesso na Série C

O Liberal
fonte

Papão vive momento de reformulação (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Rebaixado para a Série C e se preparando para cumprir tabela diante do Athletic-MG, o Paysandu vive um momento de reestruturação já pensando na próxima temporada. No momento, o time é comandado por Ignácio Neto, auxiliar técnico permanente, mas o clube está no mercado atrás de um treinador e, conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de OLiberal ligadas ao Papão, a expectativa é de que o novo técnico seja anunciado até a semana que vem.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo as informações, o ex-presidente e atual diretor da nova comissão de futebol do Paysandu, Alberto Maia, está em São Paulo para negociar a contratação do novo treinador. Assim, a expectativa é de que o dirigente volte para Belém com o nome fechado e que ele seja anunciado nos próximos dias, para iniciar os trabalhos com a formação de elenco para 2026.

Em entrevista para o Núcleo de Esportes de O Liberal, Ícaro Sereni, membro da nova comissão de futebol do clube, disse que o clube está em busca de um “técnico que compreenda que o Paysandu vai fazer um projeto de, no mínimo, três anos, até alcançarmos a Série A novamente”.

VEJA MAIS 

image Paysandu terá dois desfalques confirmados na despedida da Série B contra o Athletic-MG
André Lima e Marlon estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo; zagueiro Quintana preocupa e será reavaliado após sair lesionado

image Paysandu é um dos clubes mais rebaixados da Série B; entenda
Papão se une a ABC e Vila Nova no ranking negativo no formato de pontos corridos da Segundona

image Nova comissão do Paysandu dá detalhes do planejamento para 2026; confira
Comissão formada por Alberto Maia, Márcio Tuma e Ícaro Sereni detalha primeiros passos da reconstrução bicolor

Em 2025, quatro nomes passaram pelo comando técnico da equipe bicolor: Márcio Fernandes, Luizinho Lopes, Claudinei Oliveira e agora o auxiliar Ignácio Neto.

Márcio Fernandes começou a temporada no comando após ter assumido a equipe na reta final da Série B de 2024 e ter assegurado a permanência do time na divisão. Mas, por conta da insatisfação da diretoria com o desempenho do clube no Parazão, o treinador deu lugar a Luizinho Lopes, que conquistou o título da Copa Verde, mas ficou 10 jogos sem vencer e conquistou apenas quatro pontos na Segundona.

Com a chegada de Claudinei Oliveira, o Paysandu conseguiu engatar uma reação, venceu quatro jogos e parecia que iria deixar a má fase de lado; no entanto, isso não aconteceu. Assim, o técnico foi demitido e Fernandes retornou ao time para tentar salvá-lo novamente, contudo, desta vez, não deu certo.

O Papão foi rebaixado com três rodadas de antecedência e vai fechar o campeonato na lanterna da tabela. Até o momento, foram apenas cinco vitórias, 13 empates e 19 derrotas. Na última rodada, o Bicola vai encarar o Athletic-MG, que tenta se livrar do rebaixamento, fora de casa.

Agora, o clube bicolor tenta se recuperar do duro golpe que foi a Série B para começar o próximo ano bem e brigar pelo acesso na Terceirona.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

técnico
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

copa do brasil

Paysandu perde nos pênaltis e América-MG avança para a semifinal da Copa do Brasil Sub-20

Papão vence no tempo normal, mas desperdiça duas cobranças e se despede da competição na Curuzu

19.11.25 18h46

Paysandu rescinde contrato com volante paraguaio Ramón Martínez

Jogador atuou 26 vezes pelo clube e integra lista de desligamentos; Papão também confirma renovações para 2025

19.11.25 16h11

Futebol

Contra o Paysandu, Athletic-MG busca resultado para seguir na Série B

Diferente do Papão, equipe mineira ainda luta pela permanência na Segundona

19.11.25 10h25

JOGÃO

Paysandu encara o América-MG na Curuzu em busca de vaga inédita na semi da Copa do Brasil Sub-20

Papão precisa reverter a derrota por 1 a 0 do jogo de ida; ingressos seguem à venda com preços promocionais até o dia da partida

18.11.25 20h35

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B

Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais

28.07.25 23h24

Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

20.11.25 23h57

MAIS ESPORTES

30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival

Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália

30.04.24 17h01

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda