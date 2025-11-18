Em reformulação, Paysandu deve anunciar novo técnico até a próxima semana Papão está no mercado em busca de um comandante para assumir a equipe e lutar pelo acesso na Série C O Liberal 18.11.25 11h52 Papão vive momento de reformulação (Jorge Luís Totti/Paysandu) Rebaixado para a Série C e se preparando para cumprir tabela diante do Athletic-MG, o Paysandu vive um momento de reestruturação já pensando na próxima temporada. No momento, o time é comandado por Ignácio Neto, auxiliar técnico permanente, mas o clube está no mercado atrás de um treinador e, conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de OLiberal ligadas ao Papão, a expectativa é de que o novo técnico seja anunciado até a semana que vem. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo as informações, o ex-presidente e atual diretor da nova comissão de futebol do Paysandu, Alberto Maia, está em São Paulo para negociar a contratação do novo treinador. Assim, a expectativa é de que o dirigente volte para Belém com o nome fechado e que ele seja anunciado nos próximos dias, para iniciar os trabalhos com a formação de elenco para 2026. Em entrevista para o Núcleo de Esportes de O Liberal, Ícaro Sereni, membro da nova comissão de futebol do clube, disse que o clube está em busca de um “técnico que compreenda que o Paysandu vai fazer um projeto de, no mínimo, três anos, até alcançarmos a Série A novamente”. VEJA MAIS Paysandu terá dois desfalques confirmados na despedida da Série B contra o Athletic-MG André Lima e Marlon estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo; zagueiro Quintana preocupa e será reavaliado após sair lesionado Paysandu é um dos clubes mais rebaixados da Série B; entenda Papão se une a ABC e Vila Nova no ranking negativo no formato de pontos corridos da Segundona Nova comissão do Paysandu dá detalhes do planejamento para 2026; confira Comissão formada por Alberto Maia, Márcio Tuma e Ícaro Sereni detalha primeiros passos da reconstrução bicolor Em 2025, quatro nomes passaram pelo comando técnico da equipe bicolor: Márcio Fernandes, Luizinho Lopes, Claudinei Oliveira e agora o auxiliar Ignácio Neto. Márcio Fernandes começou a temporada no comando após ter assumido a equipe na reta final da Série B de 2024 e ter assegurado a permanência do time na divisão. Mas, por conta da insatisfação da diretoria com o desempenho do clube no Parazão, o treinador deu lugar a Luizinho Lopes, que conquistou o título da Copa Verde, mas ficou 10 jogos sem vencer e conquistou apenas quatro pontos na Segundona. Com a chegada de Claudinei Oliveira, o Paysandu conseguiu engatar uma reação, venceu quatro jogos e parecia que iria deixar a má fase de lado; no entanto, isso não aconteceu. Assim, o técnico foi demitido e Fernandes retornou ao time para tentar salvá-lo novamente, contudo, desta vez, não deu certo. O Papão foi rebaixado com três rodadas de antecedência e vai fechar o campeonato na lanterna da tabela. Até o momento, foram apenas cinco vitórias, 13 empates e 19 derrotas. Na última rodada, o Bicola vai encarar o Athletic-MG, que tenta se livrar do rebaixamento, fora de casa. Agora, o clube bicolor tenta se recuperar do duro golpe que foi a Série B para começar o próximo ano bem e brigar pelo acesso na Terceirona. 