Em reformulação, Paysandu deve anunciar novo técnico até a próxima semana

Rebaixado para a Série C e se preparando para cumprir tabela diante do Athletic-MG, o Paysandu vive um momento de reestruturação já pensando na próxima temporada. No momento, o time é comandado por Ignácio Neto, auxiliar técnico permanente, mas o clube está no mercado atrás de um treinador e, conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de OLiberal ligadas ao Papão, a expectativa é de que o novo técnico seja anunciado até a semana que vem.

Segundo as informações, o ex-presidente e atual diretor da nova comissão de futebol do Paysandu, Alberto Maia, está em São Paulo para negociar a contratação do novo treinador. Assim, a expectativa é de que o dirigente volte para Belém com o nome fechado e que ele seja anunciado nos próximos dias, para iniciar os trabalhos com a formação de elenco para 2026.

Em entrevista para o Núcleo de Esportes de O Liberal, Ícaro Sereni, membro da nova comissão de futebol do clube, disse que o clube está em busca de um “técnico que compreenda que o Paysandu vai fazer um projeto de, no mínimo, três anos, até alcançarmos a Série A novamente”.

Em 2025, quatro nomes passaram pelo comando técnico da equipe bicolor: Márcio Fernandes, Luizinho Lopes, Claudinei Oliveira e agora o auxiliar Ignácio Neto.

Márcio Fernandes começou a temporada no comando após ter assumido a equipe na reta final da Série B de 2024 e ter assegurado a permanência do time na divisão. Mas, por conta da insatisfação da diretoria com o desempenho do clube no Parazão, o treinador deu lugar a Luizinho Lopes, que conquistou o título da Copa Verde, mas ficou 10 jogos sem vencer e conquistou apenas quatro pontos na Segundona.

Com a chegada de Claudinei Oliveira, o Paysandu conseguiu engatar uma reação, venceu quatro jogos e parecia que iria deixar a má fase de lado; no entanto, isso não aconteceu. Assim, o técnico foi demitido e Fernandes retornou ao time para tentar salvá-lo novamente, contudo, desta vez, não deu certo.

O Papão foi rebaixado com três rodadas de antecedência e vai fechar o campeonato na lanterna da tabela. Até o momento, foram apenas cinco vitórias, 13 empates e 19 derrotas. Na última rodada, o Bicola vai encarar o Athletic-MG, que tenta se livrar do rebaixamento, fora de casa.

Agora, o clube bicolor tenta se recuperar do duro golpe que foi a Série B para começar o próximo ano bem e brigar pelo acesso na Terceirona.