Edílson valoriza pré-temporada e projeta ano intenso do Paysandu

Prestes a jogar pelo quarto ano consecutivo no clube, o lateral-direito Edílson falou sobre o início da temporada e as novas chegadas na comissão técnica e preparação física no Paysandu. O jogador destacou a intensidade dos trabalhos realizados na pré-temporada e demonstrou confiança para o calendário cheio que o Papão terá pela frente.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo defensor, a preparação tem sido marcada por treinamentos fortes e alto nível de cobrança por parte da comissão técnica, comandada por Júnior Rocha. “Eu estou bastante animado, porque nós temos realizado uns trabalhos muito fortes, muito duros na pré-temporada e estamos na época que tem que fazer isso mesmo. O professor Júnior Rocha, junto com o Macaé, toda a comissão exigem muito da gente. Então isso é muito bom”, afirmou o jogador.

O lateral também ressaltou a importância do trabalho físico desenvolvido no início do ano. “O Léo Cupertino também é um preparador físico linha dura, como a gente chama, mas isso vai deixar a gente na ponta dos cascos, no caminho certo. Então, estou bem animado, feliz e confiante para o ano de 2026”, completou.

VEJA MAIS

Vivendo mais uma temporada no Paysandu, Edílson destacou o vínculo construído ao longo dos anos e o orgulho de defender o clube. “Fico muito feliz, muito orgulhoso de toda a trajetória que eu tenho conquistado aqui no clube. Muito feliz pelas conquistas, pelo respeito que a gente adquire pelas pessoas, pelos funcionários, pelo torcedor. Espero continuar seguindo esse caminho no Paysandu, conquistando títulos e deixando o clube no lugar que ele merece”, disse.

Com um calendário que inclui Campeonato Paraense, Copa Norte, Copa do Brasil — a partir da terceira fase — e o Campeonato Brasileiro da Série C, o elenco bicolor entra na reta final de preparação antes dos primeiros compromissos oficiais. Para Edílson, os próximos testes serão importantes para ajustar a equipe. “Vai ser um momento que se aproxima muito do jogo. É bom para colocar em prática as ideias do professor e dar entrosamento, para que a gente consiga iniciar bem a temporada e, no final, alcançar nossos objetivos”, concluiu.