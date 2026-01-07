Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente.

O Liberal

O Carajás sofreu, na noite desta terça-feira (07), a sua segunda derrota consecutiva na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em um jogo amplamente controlado pelo Ceará, a equipe paraense foi superada por 3 a 0 e agora vive um cenário de expectativa fora de campo para saber se ainda chegará à última rodada com chances de classificação. 

VEJA MAIS

image Águia precisa vencer Taubaté para seguir sonhando com classificação na Copinha
Time busca um resultado positivo para ganhar espaço na tabela do grupo e seguir na briga por classificação à próxima fase

image Pela Copinha, Tuna Luso empata com o Santa Cruz e se mantém na zona de classificação à próxima fase
A garotada da Águia Guerreira chegou ao segundo empate em dois jogos na primeira fase da competição

image TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha
Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito

O início da partida mostrou um Carajás competitivo. Bem postado defensivamente, o time conseguiu segurar a pressão nos primeiros minutos, disputando o meio-campo e tentando acelerar em transições rápidas. O Ceará, no entanto, demonstrava maior organização e, pouco a pouco, passou a ocupar o campo ofensivo. A resistência paraense caiu quando Guilherme acertou um chute preciso de fora da área, abrindo o placar e dando tranquilidade ao time cearense. 

Com a vantagem, o Ceará passou a controlar o ritmo do jogo. A troca de passes ficou mais fluida, e o Carajás passou a correr atrás da bola. Ainda no primeiro tempo, Bruninho aproveitou jogada trabalhada pelo lado direito e finalizou com precisão para ampliar. O intervalo chegou com a sensação de que o jogo já estava bem encaminhado. 

Na etapa final, o panorama pouco mudou. O Carajás tentou ajustar a marcação e até esboçou uma reação em bolas paradas, mas sem criar chances claras. Do outro lado, o Ceará manteve o domínio e ganhou ainda mais intensidade com as alterações feitas pelo banco. Já nos minutos finais, Vinícius avançou em jogada individual, invadiu a área e acertou o ângulo, fechando o placar com mais um belo gol. 

O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. Dependendo do desfecho, o time paraense pode chegar à última rodada ainda sonhando com a classificação ou apenas cumprir tabela diante do Olímpico-SE. Até lá, a Copinha segue em compasso de espera para o representante do Pará. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Copinha 2026

Carajás
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

ESPERANÇA

Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada

Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica

08.01.26 23h25

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Votuporanguense x Grêmio: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha

Votuporanguense e Grêmio jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

08.01.26 20h30

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Mirassol x Sport: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha

Mirassol e Sport Recife jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

08.01.26 19h30

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Palmeiras x Batalhão: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/01) pela Copinha

Palmeiras e Batalhão jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

08.01.26 18h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ESPERANÇA

Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada

Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica

08.01.26 23h25

APRESENTADO

Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual'

Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto

08.01.26 23h13

NÃO DEU

Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha

Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo

08.01.26 19h56

Futebol

Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes

Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 

08.01.26 14h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda