Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Carajás sofreu, na noite desta terça-feira (07), a sua segunda derrota consecutiva na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em um jogo amplamente controlado pelo Ceará, a equipe paraense foi superada por 3 a 0 e agora vive um cenário de expectativa fora de campo para saber se ainda chegará à última rodada com chances de classificação.

O início da partida mostrou um Carajás competitivo. Bem postado defensivamente, o time conseguiu segurar a pressão nos primeiros minutos, disputando o meio-campo e tentando acelerar em transições rápidas. O Ceará, no entanto, demonstrava maior organização e, pouco a pouco, passou a ocupar o campo ofensivo. A resistência paraense caiu quando Guilherme acertou um chute preciso de fora da área, abrindo o placar e dando tranquilidade ao time cearense.

Com a vantagem, o Ceará passou a controlar o ritmo do jogo. A troca de passes ficou mais fluida, e o Carajás passou a correr atrás da bola. Ainda no primeiro tempo, Bruninho aproveitou jogada trabalhada pelo lado direito e finalizou com precisão para ampliar. O intervalo chegou com a sensação de que o jogo já estava bem encaminhado.

Na etapa final, o panorama pouco mudou. O Carajás tentou ajustar a marcação e até esboçou uma reação em bolas paradas, mas sem criar chances claras. Do outro lado, o Ceará manteve o domínio e ganhou ainda mais intensidade com as alterações feitas pelo banco. Já nos minutos finais, Vinícius avançou em jogada individual, invadiu a área e acertou o ângulo, fechando o placar com mais um belo gol.

O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. Dependendo do desfecho, o time paraense pode chegar à última rodada ainda sonhando com a classificação ou apenas cumprir tabela diante do Olímpico-SE. Até lá, a Copinha segue em compasso de espera para o representante do Pará.