Águia precisa vencer Taubaté para seguir sonhando com classificação na Copinha Time busca um resultado positivo para ganhar espaço na tabela do grupo e seguir na briga por classificação à próxima fase O Liberal 07.01.26 7h07 Time paraense levou gol no final e perdeu para o Botafogo-RJ em sua estreia (VITOR VIDAL/AGÊNCIA F8/ESTADÃO) O Águia de Marabá Júnior entra em campo na noite de hoje para seu segundo compromisso pela fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a popular 'Copinha'. O adversário será o Taubaté Júnior, em duelo marcado para as 19h15, no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, no interior paulista. VEJA MAIS Adversário do Palmeiras na Copinha detona erros de arbitragem: 'Ferem de morte a credibilidade' O Monte Roraima chamou o quarto gol do Palmeiras de "fantasma", quando o placar estava em 3 a 2 Remo vence com autoridade em sua estreia na Copinha 2026 O próximo compromisso do Remo será diante do Monte Roraima Um dos representantes do Pará na principal competição de base do país, o Águia busca um resultado positivo para ganhar espaço na tabela do grupo e seguir na briga por classificação à próxima fase. A equipe marabaense, que levou gol no final e perdeu para o Botafogo-RJ por 1 a 0 na primeira rodada, chega para o confronto focada na regularidade ao longo da primeira fase, etapa decisiva em um torneio conhecido pelo equilíbrio e pela alta rotatividade de jogos. Do outro lado, o Taubaté, que vem de vitória sobre o Estrela de Março, tenta fazer valer o fator local para somar pontos e tentar se classificar de forma antecipada e diante de sua torcida. A expectativa é de um jogo disputado, com as duas equipes priorizando a organização tática e a intensidade, características comuns nesta fase da Copinha. As escalações oficiais e eventuais desfalques devem ser confirmados apenas momentos antes da partida. A tendência é que as comissões técnicas mantenham a base utilizada nos jogos anteriores, com ajustes pontuais de acordo com a estratégia definida para o confronto. Palavras-chave Copinha 2026 águia de marabá