Águia precisa vencer Taubaté para seguir sonhando com classificação na Copinha

Time busca um resultado positivo para ganhar espaço na tabela do grupo e seguir na briga por classificação à próxima fase

O Liberal
Time paraense levou gol no final e perdeu para o Botafogo-RJ em sua estreia (VITOR VIDAL/AGÊNCIA F8/ESTADÃO)

O Águia de Marabá Júnior entra em campo na noite de hoje para seu segundo compromisso pela fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a popular ‘Copinha’. O adversário será o Taubaté Júnior, em duelo marcado para as 19h15, no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, no interior paulista. 

Um dos representantes do Pará na principal competição de base do país, o Águia busca um resultado positivo para ganhar espaço na tabela do grupo e seguir na briga por classificação à próxima fase.  

A equipe marabaense, que levou gol no final e perdeu para o Botafogo-RJ por 1 a 0 na primeira rodada, chega para o confronto focada na regularidade ao longo da primeira fase, etapa decisiva em um torneio conhecido pelo equilíbrio e pela alta rotatividade de jogos.  

Do outro lado, o Taubaté, que vem de vitória sobre o Estrela de Março, tenta fazer valer o fator local para somar pontos e tentar se classificar de forma antecipada e diante de sua torcida. A expectativa é de um jogo disputado, com as duas equipes priorizando a organização tática e a intensidade, características comuns nesta fase da Copinha.  

As escalações oficiais e eventuais desfalques devem ser confirmados apenas momentos antes da partida. A tendência é que as comissões técnicas mantenham a base utilizada nos jogos anteriores, com ajustes pontuais de acordo com a estratégia definida para o confronto. 

