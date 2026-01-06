Capa Jornal Amazônia
Adversário do Palmeiras na Copinha detona erros de arbitragem: 'Ferem de morte a credibilidade'

O Monte Roraima chamou o quarto gol do Palmeiras de "fantasma", quando o placar estava em 3 a 2

Estadão Conteúdo
fonte

Palmeiras x Monte Roraima, pela Copinha 2026 (Luan Kallenn/Monte Roraima)

O Monte Roraima perdeu por 4 a 2 para o Palmeiras na última segunda-feira, na estreia das duas equipes na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo foi válido pela primeira rodada do Grupo 27 e ficou marcado por polêmica. A equipe de Roraima mostrou indignação com a arbitragem da partida. O clube cita dois erros cruciais que culminaram em gols dos paulistas. Por meio de nota oficial, o clube cobrou o afastamento do trio de arbitragem.

O Monte Roraima chamou o quarto gol do Palmeiras de "fantasma", quando o placar estava em 3 a 2. Após um chute na trave de Arthur, o árbitro Vinicius Pinto Tonollo validou o gol, sendo que a bola não ultrapassou a linha.

"Esses erros foram decisivos para o resultado final de 4 a 2 e ferem de morte a credibilidade da competição. O Monte Roraima não aceita que o amadorismo ou a parcialidade destruam o planejamento de uma SAF que busca profissionalizar o futebol roraimense", disse o clube.

"Diante da gravidade dos fatos, o Monte Roraima Futebol SAF exige o afastamento imediato do trio de arbitragem e uma postura rigorosa da Federação Paulista de Futebol. A ética desportiva exige que todos os clubes, independentemente de sua expressão nacional, recebam tratamento justo e profissional", completou.

Pela segunda rodada da Copa São Paulo, o Monte Roraima enfrenta o Remo, na quinta-feira, às 17h15 (de Brasília). No mesmo dia, o Palmeiras joga contra o Batalhão, às 19h30.

Palavras-chave

futebol

Copa São Paulo de Juniores

Monte Roraima

Palmeiras

arbitragem

reclamação
