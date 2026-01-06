Adversário do Palmeiras na Copinha detona erros de arbitragem: 'Ferem de morte a credibilidade' O Monte Roraima chamou o quarto gol do Palmeiras de "fantasma", quando o placar estava em 3 a 2 Estadão Conteúdo 06.01.26 17h58 Palmeiras x Monte Roraima, pela Copinha 2026 (Luan Kallenn/Monte Roraima) O Monte Roraima perdeu por 4 a 2 para o Palmeiras na última segunda-feira, na estreia das duas equipes na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo foi válido pela primeira rodada do Grupo 27 e ficou marcado por polêmica. A equipe de Roraima mostrou indignação com a arbitragem da partida. O clube cita dois erros cruciais que culminaram em gols dos paulistas. Por meio de nota oficial, o clube cobrou o afastamento do trio de arbitragem. O Monte Roraima chamou o quarto gol do Palmeiras de "fantasma", quando o placar estava em 3 a 2. Após um chute na trave de Arthur, o árbitro Vinicius Pinto Tonollo validou o gol, sendo que a bola não ultrapassou a linha. "Esses erros foram decisivos para o resultado final de 4 a 2 e ferem de morte a credibilidade da competição. O Monte Roraima não aceita que o amadorismo ou a parcialidade destruam o planejamento de uma SAF que busca profissionalizar o futebol roraimense", disse o clube. "Diante da gravidade dos fatos, o Monte Roraima Futebol SAF exige o afastamento imediato do trio de arbitragem e uma postura rigorosa da Federação Paulista de Futebol. A ética desportiva exige que todos os clubes, independentemente de sua expressão nacional, recebam tratamento justo e profissional", completou. Pela segunda rodada da Copa São Paulo, o Monte Roraima enfrenta o Remo, na quinta-feira, às 17h15 (de Brasília). No mesmo dia, o Palmeiras joga contra o Batalhão, às 19h30. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa São Paulo de Juniores Monte Roraima Palmeiras arbitragem reclamação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33