Pela Copinha, Tuna Luso empata com o Santa Cruz e se mantém na zona de classificação à próxima fase A garotada da Águia Guerreira chegou ao segundo empate em dois jogos na primeira fase da competição O Liberal 06.01.26 17h52 A Tuna Luso conseguiu mais um ponto na Copinha. (Reprodução / Canal Paulistão) Tuna Luso e Santa Cruz empataram em 1 a 1 na tarde desta terça-feira (6), pela segunda rodada do Grupo 11 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O confronto foi realizado no Estádio Municipal de Brodowski. Com o resultado, a equipe paraense permaneceu na segunda colocação da chave, enquanto o time pernambucano segue em terceiro. Na última rodada, a Águia Guerreira enfrenta o Botafogo-SP, líder do grupo, precisando vencer para avançar à próxima fase. Com a bola rolando, os dois times foram ao ataque, deixando a primeira etapa mais animada. Logo aos dois minutos, Paulo Victor finalizou com força para a área, mas o goleiro Henrique ficou com a bola. A Tuna respondeu em seguida, quando Madeira tentou concluir dentro da área, mas a defesa desviou para escanteio. Nessa pressão, os lusos conseguiram abrir o placar: Gilvan recebeu pela esquerda e acertou um belo chute no ângulo, sem chances para o goleiro adversário. A resposta do Santa Cruz veio aos 42, quando Breninho aproveitou jogada pela esquerda e finalizou para o fundo da rede, deixando tudo igual. VEJA MAIS Remo vence com autoridade em sua estreia na Copinha 2026 O próximo compromisso do Remo será diante do Monte Roraima Carajás e Tuna Luso entram na 2ª rodada da Copinha em busca da primeira vitória Dois dos paraenses que estão no torneio de base entram em campo nesta terça-feira (6) Paraenses estreiam sem vitória na Copinha 2026; Remo entra em campo nesta segunda (5) Três clubes paraenses entraram em campo, mas não conseguiram vencer na Copa São Paulo Na etapa complementar, o gol da vitória foi perseguido por ambos. O Santa Cruz tentou avançar pelo lado direito, mas a zaga da Tuna afastou o perigo. Em seguida, a equipe paraense arriscou de fora da área, porém a bola saiu pela linha de fundo. Apesar de maior presença ofensiva da Tuna, as chances claras foram escassas. Aos 17 minutos, um lance polêmico marcou o jogo: um atacante do Santa Cruz caiu dentro da área após disputa com o defensor e a bola acabou entrando no gol, mas a arbitragem assinalou falta de ataque e anulou o lance. Mesmo com os dois times se expondo, o segundo gol não saiu e o resultado final foi o empate em 1 a 1. Com isso, a Tuna precisa vencer no último jogo da primeira fase. Caso Santa Cruz e CA Bandeirante empatem, a Águia Guerreira pode avançar com um único empate. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa são paulo de futebol júnior copinha 2026 tuna luso tuna luso x santa cruz futebol de base futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 Copa São Paulo de Futebol Júnior Luverdense x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/01) pela Copinha Luverdense e Corinthians jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 06.01.26 18h31 Futebol Pela Copinha, Tuna Luso empata com o Santa Cruz e se mantém na zona de classificação à próxima fase A garotada da Águia Guerreira chegou ao segundo empate em dois jogos na primeira fase da competição 06.01.26 17h52 Copa Africana de Nações Costa do Marfim x Burkina Faso: onde assistir o jogo de hoje (06/01) pela Copa Africana de Nações Costa do Marfim e Burkina Faso jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 06.01.26 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53