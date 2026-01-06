Pela Copinha, Tuna Luso empata com o Santa Cruz e se mantém na zona de classificação à próxima fase

Tuna Luso e Santa Cruz empataram em 1 a 1 na tarde desta terça-feira (6), pela segunda rodada do Grupo 11 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O confronto foi realizado no Estádio Municipal de Brodowski. Com o resultado, a equipe paraense permaneceu na segunda colocação da chave, enquanto o time pernambucano segue em terceiro. Na última rodada, a Águia Guerreira enfrenta o Botafogo-SP, líder do grupo, precisando vencer para avançar à próxima fase.

Com a bola rolando, os dois times foram ao ataque, deixando a primeira etapa mais animada. Logo aos dois minutos, Paulo Victor finalizou com força para a área, mas o goleiro Henrique ficou com a bola. A Tuna respondeu em seguida, quando Madeira tentou concluir dentro da área, mas a defesa desviou para escanteio. Nessa pressão, os lusos conseguiram abrir o placar: Gilvan recebeu pela esquerda e acertou um belo chute no ângulo, sem chances para o goleiro adversário. A resposta do Santa Cruz veio aos 42, quando Breninho aproveitou jogada pela esquerda e finalizou para o fundo da rede, deixando tudo igual.

Na etapa complementar, o gol da vitória foi perseguido por ambos. O Santa Cruz tentou avançar pelo lado direito, mas a zaga da Tuna afastou o perigo. Em seguida, a equipe paraense arriscou de fora da área, porém a bola saiu pela linha de fundo. Apesar de maior presença ofensiva da Tuna, as chances claras foram escassas. Aos 17 minutos, um lance polêmico marcou o jogo: um atacante do Santa Cruz caiu dentro da área após disputa com o defensor e a bola acabou entrando no gol, mas a arbitragem assinalou falta de ataque e anulou o lance.

Mesmo com os dois times se expondo, o segundo gol não saiu e o resultado final foi o empate em 1 a 1. Com isso, a Tuna precisa vencer no último jogo da primeira fase. Caso Santa Cruz e CA Bandeirante empatem, a Águia Guerreira pode avançar com um único empate.