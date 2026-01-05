Carajás e Tuna Luso entram na 2ª rodada da Copinha em busca da primeira vitória Dois dos paraenses que estão no torneio de base entram em campo nesta terça-feira (6) O Liberal 05.01.26 16h11 O Carajás jogou bem, mas perdeu a primeira na Copinha e agora precisa vencer para manter-se vivo. (@lennophotografia) A terça-feira marca o início da segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior para dois representantes do Pará na competição. A primeira equipe paraense a entrar em campo é a Tuna Luso, que enfrenta o Santa Cruz, em Brodowski. Mais tarde, às 21h30, o Carajás encara o Ceará, no estádio Prudentão. Nenhum dos dois times venceu na estreia. Na rodada inicial, a Tuna Luso conseguiu segurar a pressão do CA Bandeirante e empatou em 0 a 0. Com o resultado, a equipe ocupa a terceira colocação do Grupo 11, com um ponto, atrás do próprio CA Bandeirante, também com um ponto, e do líder Botafogo-SP, que soma três. O Santa Cruz é o lanterna da chave. Já no Grupo 6, a situação do Carajás é mais delicada. O time de Parauapebas estreou com derrota por 2 a 1 para o Grêmio Prudente, resultado que deixou a equipe na terceira posição, ainda sem pontuar. Na última colocação está o Olímpico-SE, também sem pontos e com saldo de gols inferior. Ceará e Grêmio Prudente lideram o grupo, ambos com três pontos. VEJA MAIS Veja os jogos da Copinha desta segunda-feira, 5 de janeiro Remo estreia na Copinha 2026 diante do Batalhão-TO; saiba mais Leão Azul será o último clube paraense a entrar em campo na competição nacional Paraenses estreiam sem vitória na Copinha 2026; Remo entra em campo nesta segunda (5) Três clubes paraenses entraram em campo, mas não conseguiram vencer na Copa São Paulo Além de Tuna Luso e Carajás, também representam o Pará na Copinha o Clube do Remo, integrante do grupo 27, com sede em Baureri, e o Águia de Marabá, no grupo 22, sediado em Taubaté, interior de São Paulo. Sistema de disputa A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada em sete fases. Na primeira etapa, 128 clubes são divididos em 32 grupos e se enfrentam em turno único. Avançam à segunda fase os dois melhores colocados de cada chave. A partir daí, a competição segue em sistema eliminatório, com jogos únicos até a final. Em caso de empate, a vaga é definida nos pênaltis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copinha 2026 carajás x ceará tuna luso x santa cruz futebol de base jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 Copa São Paulo de Futebol Júnior Luverdense x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/01) pela Copinha Luverdense e Corinthians jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 06.01.26 18h31 Futebol Pela Copinha, Tuna Luso empata com o Santa Cruz e se mantém na zona de classificação à próxima fase A garotada da Águia Guerreira chegou ao segundo empate em dois jogos na primeira fase da competição 06.01.26 17h52 Copa Africana de Nações Costa do Marfim x Burkina Faso: onde assistir o jogo de hoje (06/01) pela Copa Africana de Nações Costa do Marfim e Burkina Faso jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 06.01.26 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53