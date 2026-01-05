Carajás e Tuna Luso entram na 2ª rodada da Copinha em busca da primeira vitória

A terça-feira marca o início da segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior para dois representantes do Pará na competição. A primeira equipe paraense a entrar em campo é a Tuna Luso, que enfrenta o Santa Cruz, em Brodowski. Mais tarde, às 21h30, o Carajás encara o Ceará, no estádio Prudentão. Nenhum dos dois times venceu na estreia.

Na rodada inicial, a Tuna Luso conseguiu segurar a pressão do CA Bandeirante e empatou em 0 a 0. Com o resultado, a equipe ocupa a terceira colocação do Grupo 11, com um ponto, atrás do próprio CA Bandeirante, também com um ponto, e do líder Botafogo-SP, que soma três. O Santa Cruz é o lanterna da chave.

Já no Grupo 6, a situação do Carajás é mais delicada. O time de Parauapebas estreou com derrota por 2 a 1 para o Grêmio Prudente, resultado que deixou a equipe na terceira posição, ainda sem pontuar. Na última colocação está o Olímpico-SE, também sem pontos e com saldo de gols inferior. Ceará e Grêmio Prudente lideram o grupo, ambos com três pontos.

Além de Tuna Luso e Carajás, também representam o Pará na Copinha o Clube do Remo, integrante do grupo 27, com sede em Baureri, e o Águia de Marabá, no grupo 22, sediado em Taubaté, interior de São Paulo.

Sistema de disputa

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada em sete fases. Na primeira etapa, 128 clubes são divididos em 32 grupos e se enfrentam em turno único. Avançam à segunda fase os dois melhores colocados de cada chave. A partir daí, a competição segue em sistema eliminatório, com jogos únicos até a final. Em caso de empate, a vaga é definida nos pênaltis.