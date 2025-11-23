Inter x Milan: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Campeonato Italiano Inter de Milão e Milan jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 23.11.25 15h45 O Milan goleou o Inter por 3 a 0 no último Derby de Milão e soma só 2 pontos a menos que seu rival (X/ @Inter) Inter de Milão x Milan disputam hoje, domingo (23/11), a 10° rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Inter x Milan ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Milan soma um total de 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 17 gols marcados e 9 gols sofridos. Já o Inter de Milão acumula 4 pontos, 8 vitórias, 3 derrotas, 26 gols marcados e 12 gols sofridos. O Milan goleou o Internazionale por 3 a 0 no último Derby de Milão. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (23/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Bahia x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão Bahia e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário São Paulo x Juventude: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão São Paulo e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Inter x Milan: prováveis escalações Internazionale: Sommer; Akanji, Bisseck e Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Çalhanoglu, Zielinski e Dimarco; Thuram e Lautaro. Técnico: Cristian Chivu. Milan: Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi; Pulisic e Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri FICHA TÉCNICA Internazionale x Milan Campeonato Italiano Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália Data/Horário: 23 de novembro de 2025, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Inter de MIlão Milan jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A italiana Torino x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/11) pelo Campeonato Italiano Torino e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.11.25 13h30 AFC Champions League Al-Duhail x Al-ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (24/11) pela Liga dos Campeões AFC Al Duhail e Al ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 24.11.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (24/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Italiano, Premier League, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 24.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão Cruzeiro e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 23.11.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44