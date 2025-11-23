Inter x Milan: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Campeonato Italiano

Inter de Milão x Milan disputam hoje, domingo (23/11), a 10° rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inter x Milan ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Milan soma um total de 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 17 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Inter de Milão acumula 4 pontos, 8 vitórias, 3 derrotas, 26 gols marcados e 12 gols sofridos.

O Milan goleou o Internazionale por 3 a 0 no último Derby de Milão.

VEJA MAIS

Inter x Milan: prováveis escalações

Internazionale: Sommer; Akanji, Bisseck e Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Çalhanoglu, Zielinski e Dimarco; Thuram e Lautaro. Técnico: Cristian Chivu.

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi; Pulisic e Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri

FICHA TÉCNICA

Internazionale x Milan

Campeonato Italiano

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália

Data/Horário: 23 de novembro de 2025, 16h45