Bahia x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão

Bahia x Vasco da Gama disputam hoje, domingo (23/11), uma partida pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bahia x Vasco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bahia acumula no Brasileirão um total de 15 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 46 gols marcados e 43 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Vasco soma 42 pontos, 12 vitórias, 6 empates, 16 derrotas, 50 gols marcados e 51 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas do campeonato.

Bahia x Vasco: prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Gilberto (Santi Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Erick Pulga, Willian José e Ademir (Kayky).

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Puma Rodríguez ou Victor Luís); Cauan Barros, Tchê Tchê e Matheus França (David); Rayan, Vegetti e Nuno Moreira.

FICHA TÉCNICA

Bahia x Vasco da Gama

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data/Horário: 23 de novembro de 2025, 16h