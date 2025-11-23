Bahia x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão Bahia e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 23.11.25 15h00 O Bahia soma 11 pontos a mais que o Vasco no Brasileirão (Matheus Lima/ Vasco) Bahia x Vasco da Gama disputam hoje, domingo (23/11), uma partida pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bahia x Vasco ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bahia acumula no Brasileirão um total de 15 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 46 gols marcados e 43 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Vasco soma 42 pontos, 12 vitórias, 6 empates, 16 derrotas, 50 gols marcados e 51 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas do campeonato. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (23/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo São Paulo x Juventude: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão São Paulo e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Bahia x Vasco: prováveis escalações Bahia: Ronaldo; Gilberto (Santi Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Erick Pulga, Willian José e Ademir (Kayky). Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Puma Rodríguez ou Victor Luís); Cauan Barros, Tchê Tchê e Matheus França (David); Rayan, Vegetti e Nuno Moreira. FICHA TÉCNICA Bahia x Vasco da Gama Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) Data/Horário: 23 de novembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vasco da gama Bahia jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A italiana Torino x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/11) pelo Campeonato Italiano Torino e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.11.25 13h30 AFC Champions League Al-Duhail x Al-ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (24/11) pela Liga dos Campeões AFC Al Duhail e Al ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 24.11.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (24/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Italiano, Premier League, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 24.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão Cruzeiro e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 23.11.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44