Brasiliense x Fluminense: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha

Brasiliense x Fluminense disputam hoje, quinta-feira (08/01), a segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo está programado para as 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Paranaíba (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brasiliense x Fluminense ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Copinha, o Brasiliense venceu Sfera por 1 a 0 e o Fluminense goleou Água Santa por 2 a 0.

Brasiliense x Fluminense: prováveis escalações

Brasiliense: Sem informações.

Fluminense: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Brasiliense x Fluminense

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Paranaíba (SP)

Data/Horário: 08 de janeiro de 2026, 16h30