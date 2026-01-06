Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (06/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Campeonato Italiano, Copa do Rei da Espanha e Copa Africana de Nações movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Às 14h, Lecce e Roma jogarão pelo Campeonato Italiano (X/ @OfficialASRoma)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (06/01), incluem partidas pela Premier League, Série A italiana, Copa del Rey e Copa Africana de Nações.

Às 14h, Lecce jogará contra Roma pelo Campeonato Italiano. Já às 17h, o West Ham enfrentará o Nottingham Forest pelo Campeonato Inglês.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Inglês - Premier League

  1. West Ham x Nottingham Forest - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Pisa x Como - 11h - Disney+
  2. Lecce x Roma - 14h - ESPN 4 e Disney+
  3. Sassuolo x Juventus - 16h45 - XSports e Disney+

Copa Africana de Nações

  1. Argélia x RD Congo - 13h - Band, Bandsports, Youtube (Esporte na Band) e Bandplay
  2. Costa do Marfim x Burkina Faso - 16h - Bandsports, Youtube (Esporte na Band) e Bandplay

Copa del Rey

  1. Granada x Rayo Vallecano - 15h - Disney+

Onde assistir ao jogo de Costa do Marfim e Burkina Faso; veja o horário

O jogo entre Costa do Marfim x Burkina Faso terá transmissão ao vivo pela Bandsports, pela Bandplay e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Argélia e República Democrática do Congo; veja o horário

O jogo entre Argélia x Congo terá transmissão ao vivo pela Band, Bandsports, Bandplay e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Lecce e Roma; veja o horário

O jogo entre Lecce x Roma terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 14h.

Onde assistir ao jogo de West Ham e Nottingham Forest; veja o horário

O jogo entre West Ham x Nottingham Forest terá transmissão ao vivo pela pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

  1. 13h - Argélia x RD Congo - Copa Africana de Nações

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 13h - Argélia x RD do Congo - Copa Africana de Nações
  2. 16h - Costa do Marfim x Burkina Faso - Copa Africana de Nações

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

  1. 14h - Lecce x Roma - Campeonato Italiano
  2. 17h - West Ham x Nottingham Forest - Premier League

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira.

Disney+

  1. 11h - Pisa x Como - Campeonato Italiano
  2. 14h - Lecce x Roma - Campeonato Italiano
  3. 15h - Granada x Rayo Vallecano - Copa del Rey
  4. 16h45 - Sassuolo x Juventus - Campeonato Italiano
  5. 17h - West Ham x Nottingham Forest - Premier League

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.

