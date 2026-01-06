Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (06/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (06/01), incluem partidas pela Premier League, Série A italiana, Copa del Rey e Copa Africana de Nações.

Às 14h, Lecce jogará contra Roma pelo Campeonato Italiano. Já às 17h, o West Ham enfrentará o Nottingham Forest pelo Campeonato Inglês.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Inglês - Premier League

West Ham x Nottingham Forest - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Pisa x Como - 11h - Disney+ Lecce x Roma - 14h - ESPN 4 e Disney+ Sassuolo x Juventus - 16h45 - XSports e Disney+

Copa Africana de Nações

Argélia x RD Congo - 13h - Band, Bandsports, Youtube (Esporte na Band) e Bandplay Costa do Marfim x Burkina Faso - 16h - Bandsports, Youtube (Esporte na Band) e Bandplay

Copa del Rey

Granada x Rayo Vallecano - 15h - Disney+

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

13h - Argélia x RD Congo - Copa Africana de Nações

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

13h - Argélia x RD do Congo - Copa Africana de Nações 16h - Costa do Marfim x Burkina Faso - Copa Africana de Nações

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

14h - Lecce x Roma - Campeonato Italiano 17h - West Ham x Nottingham Forest - Premier League

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira.

Disney+

11h - Pisa x Como - Campeonato Italiano 14h - Lecce x Roma - Campeonato Italiano 15h - Granada x Rayo Vallecano - Copa del Rey 16h45 - Sassuolo x Juventus - Campeonato Italiano 17h - West Ham x Nottingham Forest - Premier League

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.