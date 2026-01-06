Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (06/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Campeonato Italiano, Copa do Rei da Espanha e Copa Africana de Nações movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 06.01.26 7h00 Às 14h, Lecce e Roma jogarão pelo Campeonato Italiano (X/ @OfficialASRoma) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (06/01), incluem partidas pela Premier League, Série A italiana, Copa del Rey e Copa Africana de Nações. Às 14h, Lecce jogará contra Roma pelo Campeonato Italiano. Já às 17h, o West Ham enfrentará o Nottingham Forest pelo Campeonato Inglês. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Inglês - Premier League West Ham x Nottingham Forest - 17h - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Pisa x Como - 11h - Disney+ Lecce x Roma - 14h - ESPN 4 e Disney+ Sassuolo x Juventus - 16h45 - XSports e Disney+ Copa Africana de Nações Argélia x RD Congo - 13h - Band, Bandsports, Youtube (Esporte na Band) e Bandplay Costa do Marfim x Burkina Faso - 16h - Bandsports, Youtube (Esporte na Band) e Bandplay Copa del Rey Granada x Rayo Vallecano - 15h - Disney+ Onde assistir ao jogo de Costa do Marfim e Burkina Faso; veja o horário O jogo entre Costa do Marfim x Burkina Faso terá transmissão ao vivo pela Bandsports, pela Bandplay e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, às 16h. Onde assistir ao jogo de Argélia e República Democrática do Congo; veja o horário O jogo entre Argélia x Congo terá transmissão ao vivo pela Band, Bandsports, Bandplay e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, às 16h. Onde assistir ao jogo de Lecce e Roma; veja o horário O jogo entre Lecce x Roma terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 14h. Onde assistir ao jogo de West Ham e Nottingham Forest; veja o horário O jogo entre West Ham x Nottingham Forest terá transmissão ao vivo pela pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? 13h - Argélia x RD Congo - Copa Africana de Nações Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 13h - Argélia x RD do Congo - Copa Africana de Nações 16h - Costa do Marfim x Burkina Faso - Copa Africana de Nações TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira. ESPN 14h - Lecce x Roma - Campeonato Italiano 17h - West Ham x Nottingham Forest - Premier League SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira. Disney+ 11h - Pisa x Como - Campeonato Italiano 14h - Lecce x Roma - Campeonato Italiano 15h - Granada x Rayo Vallecano - Copa del Rey 16h45 - Sassuolo x Juventus - Campeonato Italiano 17h - West Ham x Nottingham Forest - Premier League Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira. Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo 