São Paulo x Juventude: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão

São Paulo x Juventude disputam hoje, domingo (23/11), uma partida pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo iniciará às 16h (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Juventude ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Juventude acumula no Brasileirão um total de 33 pontos, 9 vitórias, 6 empates, 19 derrotas, 32 gols marcados e 62 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o São Paulo soma 45 pontos, 12 vitórias, 9 empates, 13 derrotas, 38 gols marcados e 39 gols sofridos. A equipe também registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

São Paulo x Juventude: prováveis escalações

São Paulo: Sem informações.

Juventude: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Juventude

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)

Data/Horário: 23 de novembro de 2025, 16h